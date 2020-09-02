Atlético-MG x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Atlético-MG e São Paulo fazem um dos jogos mais esperados da rodada às 20h desta quinta-feira, no Mineirão. Jorge Sampaoli e Fernando Diniz, adeptos do futebol ofensivo, estarão frente a frente.
O São Paulo vem de três vitórias seguidas, sendo a última no clássico contra o Corinthians, e acumula 13 pontos. Inicia a sétima rodada na vice-liderança, com dois pontos a menos que o Internacional - que enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque nesta quarta. Vitor Bueno, recuperado de edema no adutor esquerdo, é a principal novidade, mas fica na reserva.Já o Galo, campeão mineiro no fim de semana, perdeu seus últimos dois compromissos no Brasileirão para Botafogo e Internacional. Após um início promissor, estacionou nos nove pontos (com um jogo a menos) e inicia a rodada fora do G4.
Veja todas as informações sobre o jogo:
Data/Horário: 3/9/2020, às 20hLocal: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)Onde acompanhar: Sportv, Premier e em tempo real no LANCE!
ATLÉTICO-MG: Rafael, Mariano (Guga), Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Franco; Savarino (Marquinhos), Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.Desfalques: -Pendurados: -
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Liziero; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes; Luciano, Paulinho Boia e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Daniel Alves, Walce e Rojas (machucados); Gonzalo Carneiro (dores musculares); Reinaldo (gripado).Pendurado: Igor Vinícius.