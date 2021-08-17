Atlético-MG x River Plate. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Chegou a hora. O Atlético-MG terá mais uma decisão “grande” pela frente. A equipe mineira recebe o River Plate nesta quarta-feira, 18 de agosto, às 21h30, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores da América. E por falar em Nacho, o alvinegro não contará com o “motorzinho” do seu meio de campo, já que ele está suspenso por ter sido expulso no duelo de ida. O Atlético questionou o cartão vermelho e tentou um recurso na Conmebol para anular a punição, porém sem sucesso. Logo, Cuca terá de optar por uma formação sem Nacho. Zaracho, Nathan, Tchê Tchê, Allan e Jair são as opções do treinador para montar o meio de campo atleticano. Pelos lados do River, Marcelo Gallardo, que pode não seguir no time argentino após o fim de 2021, pode ter os retornos do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e do meia Nicolás De La Cruz. Entretanto, o bicampeão da América não terá o volante Enzo Pérez, suspenso, o zagueiro Javier Pinola, lesionado, e o lateral-direito Gonzalo Montiel que foi vendido ao ao Sevilla-ESP. O Galo tem a vantagem do empate após vencer o time argentino por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, em Buenos Aires. Se houver uma derrota alvinegra por 1 a 0, a decisão da vaga nas semifinais será nos pênaltis. Qualquer resultado a favor do River com um gol de diferença, desde que o time argentino marque gols, os Milionários seguem na competição.