Atlético-MG x River Plate. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Chegou a hora. O Atlético-MG terá mais uma decisão “grande” pela frente. A equipe mineira recebe o River Plate nesta quarta-feira, 18 de agosto, às 21h30, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores da América. E por falar em Nacho, o alvinegro não contará com o “motorzinho” do seu meio de campo, já que ele está suspenso por ter sido expulso no duelo de ida. O Atlético questionou o cartão vermelho e tentou um recurso na Conmebol para anular a punição, porém sem sucesso. Logo, Cuca terá de optar por uma formação sem Nacho. Zaracho, Nathan, Tchê Tchê, Allan e Jair são as opções do treinador para montar o meio de campo atleticano. Pelos lados do River, Marcelo Gallardo, que pode não seguir no time argentino após o fim de 2021, pode ter os retornos do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e do meia Nicolás De La Cruz. Entretanto, o bicampeão da América não terá o volante Enzo Pérez, suspenso, o zagueiro Javier Pinola, lesionado, e o lateral-direito Gonzalo Montiel que foi vendido ao ao Sevilla-ESP. O Galo tem a vantagem do empate após vencer o time argentino por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, em Buenos Aires. Se houver uma derrota alvinegra por 1 a 0, a decisão da vaga nas semifinais será nos pênaltis. Qualquer resultado a favor do River com um gol de diferença, desde que o time argentino marque gols, os Milionários seguem na competição.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG X RIVER PLATE Data: 18 de agosto de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Christian Schiemman e Claudio Rios (ambos do Chile)VAR: Andrés Cunha- (COL)Onde assistir: Conmebol TV( canal que está nas operadoras Claro e SKY)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Savarino, Hulk e Vargas Desfalque: Nacho Fernández (suspenso) RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez e Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero e Matías Suárez.
Desfalques: Enzo Pérez (suspenso), Javier Pinola (lesionado) e Gonzalo Montiel (vendido ao Sevilla).