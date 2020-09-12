Atlético-MG x Red Bull Bragantino. Onde ver, palpites e prováveis times

Atlético-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 13 de setembro, às 18h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, que vem de derrota para o Santos por 3 a 1, tenta a reabilitação na competição e ainda encurtar a distância para os líderes. Os mineiros estão com 15 pontos, cinco a menos do que o Internacional, na quinta posição, porém, com um jogo a menos. Já o Massa Bruta, que gerou muita expectativa no início do Brasileiro, luta para ficar longe da zona do rebaixamento. O time paulista é o penúltimo colocado, com apenas sete pontos em nove partidas disputadas. A pressão por resultados aumentou e culminou na demissão de Felipe Conceição, para a chegada de Maurício Barbieri. O empate diante do São Paulo, 2 a 2, após perder dois pênaltis, deixou o ambiente do Bragantino mais tenso, tornando a partida contra o Galo um jogo essencial para a sua sequência no campeonato. No Galo, Réver está à disposição depois de ficar dois jogos de fora por uma forte gripe. Porém, sua escalação não é assegurada por estar com menos ritmo de jogo. Igor Rabello e Junior Alonso devem seguir na defesa. Uma possível novidade pode ser a estreia do goleiro Everson, contratado esta semana pelo Atlético, a pedido de Sampaoli. O arqueiro pode começar jogando, pois Rafael, expulso contra o Santos, está suspenso, e Victor, que não fez bom jogo diante do Peixe, poderá ficar de fora. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x Red Bull BragantinoData-Horário: 13 de setembro, às 18hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro(ambos de SC)VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia Junior(SC)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real LANCE!, Rádio Itatiaia, 95,7 FM, e Super FM 91,7 Red Bull Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus, Claudinho, Arthur, Ytalo, e Bruno Tubarão.. Técnico: Maurício Barbieri Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran (Nathan), Marrony, Keno e Eduardo Sasha.. Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o Galo tem amplo favoritismo para 55% da redação. O Massa Bruta conta com 15% de apoiadores e os 30% restantes creem no empate.