Atlético-MG x Pouso Alegre. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Embalado pela boa vitória sobre o América-MG, o Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, às 16h, no Mineirão, contra o Pouso Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O Galo é líder com 18 pontos em sete partidas e se derrotar a equipe do Sul de Minas, ficará praticamente classificado às semifinais do Estadual. O Pouso Alegre é o terceiro colocado, com 11 pontos e sonha em pelo menos empatar com o time alvinegro e se manter no G4. Cuca não terá Jair, com uma lesão muscular. Réver e Diego Tardelli seguem em recuperação física e não jogarão. Um setor que deve ter mudanças é no ataque. Diante do Coelho, jogaram Sasha, Keno e Savarino. Hulk e Vargas podem ser as novidades, com Keno sendo mantido. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X POUSO ALEGREData: 7 de abril de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Wanderson Alves de SouzaAssistentes: Ricardo Junio de Souza e Augusto Magno de RamosOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho (Nathan) e Nacho Fernández; Sasha (Vargas), Keno e Savarino (Hulk) .Desfalques: Jair(lesionado), Tardelli e Réver(em condicionamento físico)