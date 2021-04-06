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futebol

Atlético-MG x Pouso Alegre. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo pode ficar muito perto da classificação às semifinais se derrotar o time do Sul Mineiro...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 20:05
Crédito: O Galo conta mais uma vez com o futebol de Nacho Fernández para sair com os três pontos-(Pedro Souza/Atlético-MG
Embalado pela boa vitória sobre o América-MG, o Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, às 16h, no Mineirão, contra o Pouso Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O Galo é líder com 18 pontos em sete partidas e se derrotar a equipe do Sul de Minas, ficará praticamente classificado às semifinais do Estadual. O Pouso Alegre é o terceiro colocado, com 11 pontos e sonha em pelo menos empatar com o time alvinegro e se manter no G4. Cuca não terá Jair, com uma lesão muscular. Réver e Diego Tardelli seguem em recuperação física e não jogarão. Um setor que deve ter mudanças é no ataque. Diante do Coelho, jogaram Sasha, Keno e Savarino. Hulk e Vargas podem ser as novidades, com Keno sendo mantido. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X POUSO ALEGREData: 7 de abril de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Wanderson Alves de SouzaAssistentes: Ricardo Junio de Souza e Augusto Magno de RamosOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho (Nathan) e Nacho Fernández; Sasha (Vargas), Keno e Savarino (Hulk) .Desfalques: Jair(lesionado), Tardelli e Réver(em condicionamento físico)
POUSO ALEGRE (Técnico: Emerson Ávila)​Cairo, Lucas Rodrigues, Ewerton, Guilherme Paraíba e Foguinho; Arilson, Leandro Salino, Matheus Roldan e Erick; Matheus Sousa e Paulo HenriqueDesfalques: sem desfalques

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