AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Atlético-MG x Patrocinense. Onde ver, palpites e prováveis times

O Galo precisa vencer na rodada final da primeira fase do Mineiro. Um tropeço e uma vitória do rival Cruzeiro podem eliminar o alvinegro dos mata-mata...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 20:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 20:34
Crédito: O Galo vem de um empate com o América-MG e perdeu a chance de se garantir no mata-mata-(Mourão Panda/América-MG
O que poderia ser resolvido, foi adiado, ganhando ares de pequeno drama para o Galo. Esse é resumo da situação do Atlético-MG, que terá de vencer o Patrocinense nesta quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação. O Galo poderia ter conseguido sua vaga às semifinais no clássico diante do América-MG.
Mas, o empate com o Coelho deixou o alvinegro na obrigação de vencer o time de Patrocínio, que apenas cumprirá tabela, pois não tem chances de classificar ou mesmo ser rebaixado.
Apesar do favoritismo, há uma pressão pairando na Cidade do Galo por dois motivos. Evitar o vexame de uma desclassificação e pior: perder a vaga para o rival Cruzeiro. Um tropeço do Atlético e uma vitória da Raposa elimina o alvinegro de Jorge Sampaoli.
Por isso, o treinador argentino deve colocar seu time ainda mais ofensivo contra o Patrocinense, para não dar “chance ao azar”. Qualquer placar classifica o Galo, que está com 09 pontos, na quarta colocação. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x PATROCINENSEData-hora: 29 de julho de 2020, às 21h30(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli da SilvaAssistentes: Pablo Almeida Costa e Magno Arantes LimaOnde acompanhar: Tempo Real LANCE! e Premiere
Atlético-MG: Rafael; Guga, Junior Alonso, Réver(Bueno) e Guilherme Arana; Allan, Nathan e Hyoran(Alan Franco); Savarino, Marquinhos e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli
Patrocinense: Renan Rocha, Chiquinho Alagoano, Wesley, Yuri Ferraz e Carlinhos; Henrique, Nonoca e Raphael Luz; Johnnattan, Marcos Paulo e Dieguinho. Técnico: Milagres
Palpites: o Galo tem favoritismo para 75% da redação. Outros 15% acham que vai dar Patrocinense. E, os demais 10% creem no empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para um jantar saudável
Maré & Memórias do Sapê, prato do Restaurante do Pintinho para o Circuito Gastronômico POCAR, em Conceição da Barra
Circuito gastronômico movimenta o Norte do ES com pratos a R$ 35
O prédio foi interditado de forma preventiva após incêndio ser atingido por um incêndio no Condominío Ourimar, na Serra
Prédio é interditado após incêndio em apartamento na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados