Atlético-MG x Patrocinense. Onde ver, palpites e prováveis times

O que poderia ser resolvido, foi adiado, ganhando ares de pequeno drama para o Galo. Esse é resumo da situação do Atlético-MG, que terá de vencer o Patrocinense nesta quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação. O Galo poderia ter conseguido sua vaga às semifinais no clássico diante do América-MG.
Mas, o empate com o Coelho deixou o alvinegro na obrigação de vencer o time de Patrocínio, que apenas cumprirá tabela, pois não tem chances de classificar ou mesmo ser rebaixado.
Apesar do favoritismo, há uma pressão pairando na Cidade do Galo por dois motivos. Evitar o vexame de uma desclassificação e pior: perder a vaga para o rival Cruzeiro. Um tropeço do Atlético e uma vitória da Raposa elimina o alvinegro de Jorge Sampaoli.
Por isso, o treinador argentino deve colocar seu time ainda mais ofensivo contra o Patrocinense, para não dar “chance ao azar”. Qualquer placar classifica o Galo, que está com 09 pontos, na quarta colocação. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG x PATROCINENSEData-hora: 29 de julho de 2020, às 21h30(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli da SilvaAssistentes: Pablo Almeida Costa e Magno Arantes LimaOnde acompanhar: Tempo Real LANCE! e Premiere
Atlético-MG: Rafael; Guga, Junior Alonso, Réver(Bueno) e Guilherme Arana; Allan, Nathan e Hyoran(Alan Franco); Savarino, Marquinhos e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli
Patrocinense: Renan Rocha, Chiquinho Alagoano, Wesley, Yuri Ferraz e Carlinhos; Henrique, Nonoca e Raphael Luz; Johnnattan, Marcos Paulo e Dieguinho. Técnico: Milagres
Palpites: o Galo tem favoritismo para 75% da redação. Outros 15% acham que vai dar Patrocinense. E, os demais 10% creem no empate.