Atlético-MG x Patrocinense. Onde ver, palpites e prováveis times

Crédito: O Galo vem de um empate com o América-MG e perdeu a chance de se garantir no mata-mata-(Mourão Panda/América-MG

O que poderia ser resolvido, foi adiado, ganhando ares de pequeno drama para o Galo. Esse é resumo da situação do Atlético-MG, que terá de vencer o Patrocinense nesta quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação. O Galo poderia ter conseguido sua vaga às semifinais no clássico diante do América-MG.

Mas, o empate com o Coelho deixou o alvinegro na obrigação de vencer o time de Patrocínio, que apenas cumprirá tabela, pois não tem chances de classificar ou mesmo ser rebaixado.

Apesar do favoritismo, há uma pressão pairando na Cidade do Galo por dois motivos. Evitar o vexame de uma desclassificação e pior: perder a vaga para o rival Cruzeiro. Um tropeço do Atlético e uma vitória da Raposa elimina o alvinegro de Jorge Sampaoli.

Por isso, o treinador argentino deve colocar seu time ainda mais ofensivo contra o Patrocinense, para não dar “chance ao azar”. Qualquer placar classifica o Galo, que está com 09 pontos, na quarta colocação. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x PATROCINENSEData-hora: 29 de julho de 2020, às 21h30(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo César Zanovelli da SilvaAssistentes: Pablo Almeida Costa e Magno Arantes LimaOnde acompanhar: Tempo Real LANCE! e Premiere

Atlético-MG: Rafael; Guga, Junior Alonso, Réver(Bueno) e Guilherme Arana; Allan, Nathan e Hyoran(Alan Franco); Savarino, Marquinhos e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli

Patrocinense: Renan Rocha, Chiquinho Alagoano, Wesley, Yuri Ferraz e Carlinhos; Henrique, Nonoca e Raphael Luz; Johnnattan, Marcos Paulo e Dieguinho. Técnico: Milagres