Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG x Patrocinense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O líder Galo encara o time de Patrocínio no duelo matinal deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 16:12
O líder Atlético-MG entra em campo neste domingo, 6 de fevereiro, às 11h, no Mineirão, contra o Patrocinense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A equipe atleticana vem de goleada sobre o Uberlândia por 4 a 0 na rodada passada com um time alternativo. Para encarar o time de Patrocínio, sexto colocado com quatro pontos e lutando par entrar no G4, o técnico Antônio Mohamed vai ter muitos atletas considerados titulares. O time alvinegro lidera a competição com sete pontos e pode abrir boa vantagem em relação aos rivais caso supere o rival do interior no Mineirão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG X PATROCINENSEData: 6 de fevereiro de 2022Horário: 11h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Vinicius Gomes do AmaralAssistentes: Pablo Alves Almeida da Costa e Samuel Henrique Soares SilvaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Mariano, Réver (Diego Godín) e Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.
Desfalque: nenhum PATROCINENSE (Técnico: Gustavo Brandão)
Jacsson, Júlio César, Alisson Brand, João Gabriel e Samuel Toscas; Michel Elói, Zé Augusto e Magno ; Wellinton, Reis e Caio Ribeiro
Desfalque: nenhum
Crédito: OGalo superoucomgoleadaoUberlândianarodadapassadaedemonstraserograndefavoritoaotítulo-(Foto:PedroSouza/Atlético

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados