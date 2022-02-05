Atlético-MG x Patrocinense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O líder Atlético-MG entra em campo neste domingo, 6 de fevereiro, às 11h, no Mineirão, contra o Patrocinense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A equipe atleticana vem de goleada sobre o Uberlândia por 4 a 0 na rodada passada com um time alternativo. Para encarar o time de Patrocínio, sexto colocado com quatro pontos e lutando par entrar no G4, o técnico Antônio Mohamed vai ter muitos atletas considerados titulares. O time alvinegro lidera a competição com sete pontos e pode abrir boa vantagem em relação aos rivais caso supere o rival do interior no Mineirão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG X PATROCINENSEData: 6 de fevereiro de 2022Horário: 11h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Vinicius Gomes do AmaralAssistentes: Pablo Alves Almeida da Costa e Samuel Henrique Soares SilvaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM