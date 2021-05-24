Atlético-MG x La Guaira. Onde assistir, prováveis times e desfalques

De olho na liderança geral da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG entra em campo pela sexta rodada da sua chave nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela. A equipe mineira já está classificada para as oitavas de final da competição sul-americana. Com 13 pontos, o Galo precisa de mais uma vitória para ser o melhor de todos os times desta fase e garantir a vantagem de jogar os jogos de volta no mata-mata em casa. Cuca deve colocar a força máxima, já que a estreia no Brasileiro será no fim de semana, o que dará tempo de recuperar o elenco, que se sagrou bicampeão mineiro no último sábado, 22 de maio, após dois empates diante do América-MG. Para a equipe venezuelana, lanterna do grupo e sem chances de ir às oitavas da Libertadores, vencer significa ter chances de seguir atuando em competições internacionais, pois o terceiro colocado da chave disputará a Copa Sul-Americana A outra vaga do Grupo H à fase eliminatória será disputada entre América de Cali e Cerro Porteño, que se enfrentam na derradeira rodada da chave. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X DEPORTIVO LA GUAIRAData: 25 de maio de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG)Assistentes: Mariana de Almeida (ARG) e Daiana Milone (ARG)Onde assistir: SBT, Fox Sports e Conmebol TV (Serviço disponível apenas na Claro NET e Sky)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana , Tchê Tchê, Jair (Zaracho) e Nacho Fernández; Hulk ,Keno e Savarino Desfalques: sem desfalques DEPORTIVO LA GUAIRA (Técnico:Daniel Farias)​Carlos Olses (Mario Santilli); Kendrys Silva, Adrián Martínez, Francisco La Mantia, Henry Pernía e Yohan Cumana; Arles Flores, Francisco Pol, Carlos Cermeño e Louis Ángelo Peña; Charlis Ortíz. Desfalques: sem desfalques