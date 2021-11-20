Atlético-MG x Juventude: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG tem mais uma jornada rumo ao título nacional neste sábado, 20 de novembro, às 19h, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro encara o Juventude, que luta para não ser rebaixado. Caso derrote o time gaúcho, o Galo ficará ainda mais perto da taça. Cuca não sabe se contará com Junior Alonso, que voltou da seleção paraguaia com com dores no joelho por conta de uma pancada. Nacho Fernández também é dúvida para o confronto com o Juve.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos A equipe gaúcha, na 15ª posição, com 39 pontos, não contará com Vitor Mendes e Guilherme Castilho, que tem vínculo com o Galo e por força de contrato, não poderão jogar. Se o Atlético vencer os gaúchos, poderá se sagrar campeão no duelo da terça-feira, contra o Palmeiras, em São Paulo, pela 35ª rodada (isso dependendo de tropeços dos concorrentes). O Galo terá casa cheia contra o Juventude, pois esgotou a carga de ingressos e contará com a força da sua apaixonada torcida.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X JUVENTUDEData: 20 de novembro 2021Horário: 19h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos do SP)VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno Dúvidas: Júnior Alonso e Nacho Fernández

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)​Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Chico e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno. Desfalques: Vitor Mendes e Guilherme Castilho (pertencem ao Atlético-MG)