Atlético-MG x Grêmio. Onde ver, palpites e prováveis times

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado, 26 de setembro, às 21h, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, lider com 21 pontos, encara o Tricolor , 12º, que vem embalado após vencer o clássico contra o Internacional pela Libertadores. A equipe de Sampaoli teve mais semana livre de trabalho e quer aumentar a vantagem na ponta da competição. O alvinegro vem de uma grande vitória fora de casa, diante do Atlético-GO, fora de casa, por 4 a 3. Será o encontro de dois estilos ofensivos e que propõem o jogos: Sampaoli, ainda em busca de um título de grande relevância, contra Renato Gaúcho, multicampeão pelo Tricolor. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x GRÊMIO Data-Horário: 26 de setembro, às 21hEstádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte - (MG)Árbitra: Caio Max Augusto Vieira (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis(SP) e Vinicius Melo de Lima(RN)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro(RN)Onde acompanhar: SporTV(menos para MG), Premiere, Itatiaia, 95,7 FM e Super FM, 91,7, FM Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Nathan), Alan Franco; Savarino, Keno e Eduardo Sasha (Marrony). Técnico: Jorge Sampaoli Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Araújo, Darlan, Robinho, Luiz Fernando e Ferreira; Isaque. Técnico: Renato Gaúcho Palpites: o Galo é favorito para 40% da redação e, enquanto o Grêmio tem 35% de apostadores. O empate tem 25% de apoiadores.