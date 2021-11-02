Atlético-MG x Grêmio. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O líder Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, 3 de novembro, às 21h, no Mineirão, contra o 19º colocado, Grêmio, em jogo adiado da 19ª rodada do turno. O duelo tem ar decisivo para ambos, pois se o time mineiro vencer, pode abrir 12 pontos de vantagem para o Flamengo, que empatou com o Athletico-PR em outro jogo atrasado. Assim, o Galo terá uma grande chance de consolidar ainda mais sua grande vantagem na classificação e “afundar” o Grêmio, que se não vencer os mineiros, encaminham sua volta à Série B. O time gaúcho está com 26 pontos, 33 a menos do que o alvinegro, que possui 59 pontos na classificação. O tropeço do Fla diante do Furacão trouxe outro benefício para o time atleticano: o título simbólico do primeiro turno. O jogo diante da equipe gaúcha foi adiado porque o Galo teve jogadores convocados para a Seleção Brasileira e a CBF não quis prejudicar os times que cederam atletas. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG x GRÊMIOData: 3 de novembro 2021Horário: 21h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos do SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: Premiere ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Diego Costa.