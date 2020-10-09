Atlético-MG x Goiás. Onde seguir. palpites e prováveis times

Atlético-MG e Goiás se enfrentam neste sábado, 10 de outubro, às 21h, no Mineirão, pela 15ª rodada, do Campeonato Brasileiro. Os dois times foram derrotados na rodada passada, por Fortaleza e Fluminense respectivamente. A meta de vitória de ambos para este duelo tem sentidos distintos: o Galo quer manter a distância segura na liderança, já que vê a aproximação de Flamengo e Internacional no encalço do alvinegro. Para o Esmeraldino é a chance de iniciar uma reação para sair da lanterna do campeonato. O Atlético está com 27 pontos, enquanto o time goiano tem nove pontos. O Galo deve ter a volta do meia Nathan, que sentiu um incômodo na coxa esquerda, mas treinou normalmente poderá ajudar o time mineiro para manter distância dos rivais. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG X GOIÁS Data-Horário: 10 de outubro, às 21hEstádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte - (MG)Árbitro:Vinicius Gonçalves Dias Araújo(SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro(SP) e Daniel Paulo Ziolli(SP)VAR:Rodrigo Nunes de Sá(RJ)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Premiere, Atlético-MG:Everson; Guga, Réver, Igor Rabello (Bueno) e Arana; Allan, Jair e Hyoran (Nathan); Keno, Eduardo Sasha e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli Goiás: Tadeu; Pintado, Fábio Sanchez, Heron e Jefferson; Breno, Ratinho e Ignacio Jara; Victor Andrade, Rafael Moura e Vinícius.. Técnico: Enderson Moreira Palpites: o Galo é favorito para 60% da redação, enquanto o Goiás tem apenas 15% de apostadores. Os 25% restantes creem no empate.