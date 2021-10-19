Atlético-MG x Fortaleza. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG encara o Fortaleza nesta quarta-feira, 20 de outubro, às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A volta será no dia 27, outra quarta-feira, no Castelão, na capital cearense. O Galo fará sua quinta semifinal de Copa do Brasil e tenta chegar à sua segunda decisão na história. A final, caso chegue, será inédita para o Fortaleza. Com exceção de Nathan Silva, que já disputou o torneio pelo Atlético-GO, não poderá jogar. Réver ou Igor Rabello assume a vaga. Vargas, Mariano, Savarino e Diego Costa ainda são dúvidas por questões físicas. No time cearense, a grande surpresa do futebol brasileiro em 2021, com um trabalho muito bom do argentino Juan Pablo Vojvoda, não terá David, suspenso, Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, que, por questões contratuais, não podem atuar. O vencedor deste confronto encara na decisão Flamengo ou Athletico-PR, que também duelam nesta quarta-feira, no Paraná. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG x FORTALEZAData: 20 de outubro de 2021Horário: 21h30(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SP)Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)VAR: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Globo, SportV e PremiereOnde seguir: TEMPO Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM