Atlético-MG x Fortaleza. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo neste domingo, 30 de maio, às 11h, no Mineirão, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo entra na competição como forte candidato ao título e gera essa expectativa pelo forte elenco que tem e ainda com a conquista do título Mineiro e por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. A equipe mineira quer encerrar um jejum de 50 anos sem ganhar o Brasileiro, enquanto o Leão do Pici busca ficar bem posicionado na classificação final para jogar algum torneio sul-americano. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X FORTALEZAData: 30 de maio de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)VAR: Héber Roberto LopesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Zaracho), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Marrony. Desfalques: Keno, Rafael e Calebe (lesionados) FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)​Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Carlinhos; Ederson, Felipe e Lucas Crispim; Robson, David e Wellington Paulista. Desfalques: sem desfalques