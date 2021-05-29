AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Atlético-MG x Fortaleza. Onde assistir, prováveis times e desfalques

As duas equipes terão metas diferentes na competição, com os mineiros entrando como favoritos ao título, enquanto os cearenses buscam vagas nas copas sul-americanas...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 16:55
Crédito: Paulo Ti/Photo Premium
Atlético-MG e Fortaleza entram em campo neste domingo, 30 de maio, às 11h, no Mineirão, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo entra na competição como forte candidato ao título e gera essa expectativa pelo forte elenco que tem e ainda com a conquista do título Mineiro e por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. A equipe mineira quer encerrar um jejum de 50 anos sem ganhar o Brasileiro, enquanto o Leão do Pici busca ficar bem posicionado na classificação final para jogar algum torneio sul-americano. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X FORTALEZAData: 30 de maio de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)VAR: Héber Roberto LopesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Zaracho), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Marrony. Desfalques: Keno, Rafael e Calebe (lesionados) FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)​Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Carlinhos; Ederson, Felipe e Lucas Crispim; Robson, David e Wellington Paulista. Desfalques: sem desfalques

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tom Brady é um dos primeiros a deixar o casamento de Taylor Swift
Tom Brady é um dos primeiros a deixar o casamento de Taylor Swift; Laura Dern fica até de madrugada
Beyoncé no Met Gala 2026, no Museu Metropolitan de Nova York
Beyoncé lança, sem avisar, música gravada em 2013 que ficou de fora de álbum
Imagem de destaque
IA não é mágica: por que tantas empresas investem e ainda não conseguem resultados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados