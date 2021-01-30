Atlético-MG x Fortaleza. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo neste domingo, 31 de janeiro, às 17h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo tem grande peso para ambos, pois o Galo ainda está na luta pelo título, enquanto o Leão da Pici luta para fugir da zona do rebaixamento. A equipe mineira não terá sua principal arma ofensiva, o atacante Keno, que rompeu o ligamento do cotovelo esquerdo. Para o seu lugar, Sasha deve assumir a posição no ataque alvinegro. Outra ausência deve ser do meia Zaracho, que ainda não está 100% fisicamente. Já na equipe cearense, a principal ausência é do técnico Enderson Moreira, que está com Covid-19 e teve de ser internado esta semana, preocupando a todos no clube e no mundo do futebol. O quadro do treinador é estável segundo o último boletim médico. Além de não poder contar com o seu treinador e toda a comissão técnica, que também se contaminou com o novo coronavírus, o Fortaleza terá pelo menos sete desfalques entre suspensos e lesionados, o que aumenta a dificuldade na luta para sair do Z4.