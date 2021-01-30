Atlético-MG x Fortaleza. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo neste domingo, 31 de janeiro, às 17h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo tem grande peso para ambos, pois o Galo ainda está na luta pelo título, enquanto o Leão da Pici luta para fugir da zona do rebaixamento. A equipe mineira não terá sua principal arma ofensiva, o atacante Keno, que rompeu o ligamento do cotovelo esquerdo. Para o seu lugar, Sasha deve assumir a posição no ataque alvinegro. Outra ausência deve ser do meia Zaracho, que ainda não está 100% fisicamente. Já na equipe cearense, a principal ausência é do técnico Enderson Moreira, que está com Covid-19 e teve de ser internado esta semana, preocupando a todos no clube e no mundo do futebol. O quadro do treinador é estável segundo o último boletim médico. Além de não poder contar com o seu treinador e toda a comissão técnica, que também se contaminou com o novo coronavírus, o Fortaleza terá pelo menos sete desfalques entre suspensos e lesionados, o que aumenta a dificuldade na luta para sair do Z4.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A Se vencer o Fortaleza, o Atlético-MG pode reduzir a distância para o Internacional, líder, para apenas dois pontos. Já o time nordestino, caso derrote o Galo, pode terminar a rodada fora da “zona da degola”. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG X FORTALEZAData e horário: 31/01/2021, às 17hLocal: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM-95,7 e Super FM 91,7
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Nathan e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas. Desfalques: Keno (lesionado), Zaracho(em preparação física), FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Wanderson e Carlinhos; Felipe, Ronald e Mariano Vázquez; David, Osvaldo e Wellington Paulista. Desfalques: Paulão(suspenso), Juninho (Suspenso), Enderson Moreira(Covid-19), Romarinho, Bruno Melo, Max Walef e Roger Carvalho (lesionados), Yuri César (deixou o clube)