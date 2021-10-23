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Atlético-MG x Cuiabá. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O  Galo quer evitar surpresas diante do time do Mato Grosso e aumentar sua distância para o vice-líder Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 17:13

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 17:13

Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG encara o Cuiabá, neste domingo, 24 de outubro, às 16h, no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Galo,líder com 56 pontos, quer evitar surpresas com o Dourado, nono, com 35, que andou “aprontando” contra times do G4 como Palmeiras e Flamengo. A equipe do Mato Grosso conseguiu empatar com o Flamengo no Rio, vencer o O Verdão fora de casa e pode complicar a vida do Atlético em Minas. A dúvida de Cuca é se poderá contar com Hulk, que está com a mão esquerda enfaixada por um pisão sofrido no jogo contra o Fortaleza, em duelo da Copa do Brasil, na última quarta-feira, Hulk passou por exames na quinta-feira, depois do duelo com o Leão do Pici e não teve fratura constatada. Porém, o jogador segue em tratamento do problema no osso da mão. Caso consiga entrar em campo contra o Cuiabá, Hulk terá de usar um equipamento de proteção na mão esquerda, por conta da lesão. Diego Costa e pendurados Além de Hulk, O atacante Diego Costa também treinou normalmente com o grupo e pode estar entre os relacionados do técnico Cuca. Com seus principais jogadores em dúvida, o Atlético ainda tem outras preocupações. Vários jogadores estão pendurados e podem não encarar o jogo do ano no Brasileirão, contra o Flamengo, no sábado, 30 de outubro, no Maracanã. O Galo tem cinco atletas pendurados com dois cartões amarelos, sendo quatro deles titulares e peças importantes: os zagueiros Nathan Silva e Junior Alonso, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk. Cuca e o atacante Eduardo Sasha também estão na lista de pendurados. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x CUIABÁData: 24 de outubro de 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (ambos do DF)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: Globo Minas e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Keno e Hulk (Vargas). Desfalque: Mariano (lesionado)
CUIABÁ (Técnico: Jorginho)​Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Max e Jenison. Desfalques: nenhum

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