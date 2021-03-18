Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG x Coimbra. Onde assistir, prováveis times e desfalques

No último jogo antes da paralisação do campeonato, o Galo tenta ampliar sua liderança diante da Águia, que busca fugir da zona do rebaixamento...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 17:39
Crédito: Em 2020, o Galo sofreu para empatar com o time de Contagem na primeira fase do Estadual-(Henrique Chendes / Coimbra Sports
Atlético-MG e Coimbra entraram em campo nesta sexta-feira, 19 de novembro às 17h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, a última antes da paralisação do Estadual, determinada pelo Governador Romeu Zema nesta quinta-feira, 18, para ampliar as medidas de combate à Covid-19 no Estado. O time alvinegro deverá ter pela primeira vez o time titular, reforçado com Nacho Fernández, fazendo sua estreia pelo alvinegro. Outra novidade será a presença de Cuca no banco de reservas, assumindo de vez o time. Pelos lados do Coimbra, o duelo será vital para iniciar uma reação na competição. O time de Contagem é penúltimo colocado, com apenas dois pontos em quatro jogos. Para começar a mudar esse cenário, a equipe da região metropolitana trocou de treinador: saiu Diogo Giacomini, que comandou a Águia por quatro anos, e entrou Eugênio Souza, vice-campeão mineiro com o Tombense em 2020. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x COIMBRAData: 19 de março de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Patrick Costa GuimarãesAssistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Breno RodriguesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Zaracho e Nacho; Hulk, Vargas e Keno
Desfalques: Diego Tardelli (lesionado), Marrony (suspenso) COIMBRA (Técnico: Eugênio Souza)​Jori, Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Kauê, Thomás, Marquinho, Klysman, Guilherme Santos e Ribeiro. Desfalques: Raphael Lucas (suspenso) e Gustavo (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados