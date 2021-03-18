Atlético-MG x Coimbra. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Coimbra entraram em campo nesta sexta-feira, 19 de novembro às 17h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, a última antes da paralisação do Estadual, determinada pelo Governador Romeu Zema nesta quinta-feira, 18, para ampliar as medidas de combate à Covid-19 no Estado. O time alvinegro deverá ter pela primeira vez o time titular, reforçado com Nacho Fernández, fazendo sua estreia pelo alvinegro. Outra novidade será a presença de Cuca no banco de reservas, assumindo de vez o time. Pelos lados do Coimbra, o duelo será vital para iniciar uma reação na competição. O time de Contagem é penúltimo colocado, com apenas dois pontos em quatro jogos. Para começar a mudar esse cenário, a equipe da região metropolitana trocou de treinador: saiu Diogo Giacomini, que comandou a Águia por quatro anos, e entrou Eugênio Souza, vice-campeão mineiro com o Tombense em 2020. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x COIMBRAData: 19 de março de 2021Horário: 17h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Patrick Costa GuimarãesAssistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Breno RodriguesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Zaracho e Nacho; Hulk, Vargas e Keno