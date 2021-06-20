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Atlético-MG x Chapecoense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo segue na busca pela liderança e com uma combinação de resultados, poderá assumir  a ponta do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 13:05

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 13:05

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
Atlético-MG e Chapecoense fazem o último jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira,21 de junho, às 20h, no Mineirão. O Galo, embalado por três vitórias seguidas no campeonato, quer a quarta para poder até assumir a liderança. Já a Chape, quer encaixar uma sequência mais positiva para deixar a zona do rebaixamento. Os mineiros têm nove pontos e ocupam a quinta posição no momento. Cuca segue com muitos desfalques. Além dos quatro atletas na Copa América (Savarino, Junior Alonso, Vargas e Alan Franco), o treinador não contará com Dodô, lesionado, e Igor Rabello, com Covid-19. Mas, terá o retorno do meia Zaracho, que se curou pela segunda vez do novo coronavírus. No time de Santa Catarina, que tem dois pontos em quatro jogos, ocupando a 17ª posição, Jair Ventura não vai poder usar o volante Léo Gomes, com problemas musculares. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x CHAPECOENSEData: 21 de junho de 2021Horário: 20h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos(ambos do PR)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Onde assistir: SporTV(menos para MG) e Premiere ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Hyoran, Hulk e Keno.
Desfalques: Dodô e Rafael (lesionados), Igor Rabello (Covid-19), Alonso, Alan Franco, Savarino e Vargas (todos na Copa América) CHAPECOENSE (Técnico: Jair Ventura)​João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Mancha; Guedes, Anderson Leite, Ravanelli e Lima; Fernandinho e Anselmo Ramon.
Desfalque: Léo Gomes (lesionado)

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