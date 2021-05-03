Atlético-MG x Cerro Porteño-PAR. Onde assistir e prováveis times

Podendo assumir a liderança do Grupo H da Libertadores da América, o Atlético-MG recebe o Cerro Porteño-PAR nesta terça-feira, 4 de maio, às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. O time mineiro tem quatro pontos, mesma pontuação dos paraguaios, porém, o Galo perde nos critérios de desempate, sendo o segundo colocado da chave. A equipe está tranquila, completa, ainda mais depois de praticamente se garantir na final do Campeonato Mineiro ao derrotar o Tombense por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais. Cuca terá quase todos os titulares à disposição, inclusive o goleiro Everson, que foi expulso no Estadual, mas está liberado para a Libertadores. Mas não contará com Zaracho, Marrony e Calebe, todos com problemas físicos.