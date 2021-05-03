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Atlético-MG x Cerro Porteño-PAR. Onde assistir e prováveis times

O Galo vai em busca da liderança do Grupo H da Libertadores no duelo diante dos paraguaios, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 18:04

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:04

Crédito: O alvinegro venceu o América de Cali na rodada passada e pode assumir a liderança do grupo se bater o Cerro-(Pedro Souza/Atlético-MG
Podendo assumir a liderança do Grupo H da Libertadores da América, o Atlético-MG recebe o Cerro Porteño-PAR nesta terça-feira, 4 de maio, às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. O time mineiro tem quatro pontos, mesma pontuação dos paraguaios, porém, o Galo perde nos critérios de desempate, sendo o segundo colocado da chave. A equipe está tranquila, completa, ainda mais depois de praticamente se garantir na final do Campeonato Mineiro ao derrotar o Tombense por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais. Cuca terá quase todos os titulares à disposição, inclusive o goleiro Everson, que foi expulso no Estadual, mas está liberado para a Libertadores. Mas não contará com Zaracho, Marrony e Calebe, todos com problemas físicos.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X CERRO PORTEÑO-PAR Data: 4 de maio de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Néstor Pítana (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)Onde assistir: FOX Sports e Conmebol TVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson, Guga(Mariano), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana, Allan, Tchê Tchê (Alan Franco) e Nacho Fernández, Savarino, Hulk e Keno
Desfalques: Zaracho, Calebe e Marrony (lesionados)
CERRO PORTEÑO (Técnico: Francisco Arce)​Jean; Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Arzamendia; Enzo Giménez, Mathias Villasanti, Angel Cardozo Lucena, Pachi Carrizo e Claudio Aquino; Robert Morales (Boselli).
Desfalque: Alan Rodríguez (lesionado)

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