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futebol

Atlético-MG x Ceará. Onde ver, palpites e prováveis times

O Galo tenta sua terceira vitória seguida no Brasileiro na manhã deste domingo, 16 de agosto, no Mineirão...

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 19:12
Crédito: O Galo vem de uma grande vitória de virada sobre o Corinthians, na ultima rodada-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Atlético-MG e Ceará duelam neste domingo, 16 de agosto, às 11h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro busca sua terceira vitória na competição, para se manter entre os líderes. O Galo venceu Flamengo e Corinthians e está se credenciando a ser um dos favoritos do torneio não só pelos resultados, mas também com o bom desempenho do time. Já Ceará ainda busca seu primeiro triunfo no Brasileirão deste ano, pois perdeu um jogo e empatou o outro e tenta não deixar os outros times se distanciarem muito. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x CEARÁData-Horário: 16 de agosto, às 11hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior(ambos DF)Onde acompanhar: Premiere, Rádio Super FM, 91,7 e Rádio Itatiaia, 95,7FM
Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso (Gabriel ou Igor Rabello) e Guilherme Arana (Fábio Santos); Allan, Alan Franco (Jair) e Hyoran; Savarino, Keno (Marquinhos) e Marrony, Técnico: Jorge Sampaoli
Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luís Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Fabinho, Fernando Sobral, Rafael Sóbis, Rick, Cléber Técnico:Guto Ferreira
Palpites: o Galo é amplo favorito para 65% da redação. O empate contra com 20% de apoiadores e os outros 15% creem no Vozão.

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