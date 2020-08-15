Atlético-MG x Ceará. Onde ver, palpites e prováveis times

Atlético-MG e Ceará duelam neste domingo, 16 de agosto, às 11h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro busca sua terceira vitória na competição, para se manter entre os líderes. O Galo venceu Flamengo e Corinthians e está se credenciando a ser um dos favoritos do torneio não só pelos resultados, mas também com o bom desempenho do time. Já Ceará ainda busca seu primeiro triunfo no Brasileirão deste ano, pois perdeu um jogo e empatou o outro e tenta não deixar os outros times se distanciarem muito. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x CEARÁData-Horário: 16 de agosto, às 11hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior(ambos DF)Onde acompanhar: Premiere, Rádio Super FM, 91,7 e Rádio Itatiaia, 95,7FM