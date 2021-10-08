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Atlético-MG x Ceará. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo quer apagar a má apresentação diante da Chape, enquanto o Vozão precisa reagir para não ficar perto demais da zona do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 20:57

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 20:57

Crédito: Pedro Souza/Atlético-PR
Atlético-MG e Ceará entram em campo neste sábado, 9 de outubro, às 16h30, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galo e Vozão empataram na rodada passada com Chapecoense e Internacional respectivamente. As duas equipes buscam recuperação, pois o time mineiro não teve uma boa atuação diante da Chape, enquanto o Vozão está se aproximando perigosamente do Z4, já que está com 29 pontos, seis a mais do que o Grêmio, primeiro time dentro da temida zona. O técnico Cuca segue sem seis jogadores, entre lesionados e atletas defendendo seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Mariano e Vargas estão machucados, Alan Franco, Junior Alonso e Guilherme Arana jogando por Equador, Paraguai e Brasil. Savinho está com o time sub-17. Mas, o treinador terá os retornos de Zaracho, que cumpriu suspensão automática, Diego Costa, recuperado de lesão na coxa esquerda e Savarino, que estava se aprimorando fisicamente. No Vozão, o técnico Tiago Nunes não contará com Marlon, suspenso, e com o goleiro Richard, lesionado. O restante do elenco está à disposição do treinador cearense. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x CEARÁData: 9 de outubro de 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence (ambos de GO)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: Premiere ,Globo Minas e TV Verde MaresOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Sasha) Desfalques: Mariano e Vargas (lesionados), Savinho, Alan Franco, Junior Alonso e Guilherme Arana (defendendo suas seleções nacionais) CEARÁ (Técnico: Cuca)​João Ricardo, Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane, Vina; Kelvyn, Erick, Clebão. Desfalques: Marlon(suspenso), Richard (lesionado)

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