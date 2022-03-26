Atlético-MG x Caldense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Caldense entram em campo neste domingo, 27 de março, às 18h, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.

O Galo pode perder por até dois gols de diferença, que seguirá para a sua terceira decisão seguida, quando tentará o tricampeonato estadual. No duelo de ida, o time alvinegro venceu por 2 a 0, dois gols de Hulk, o que obriga a Veterana a vencer por três ou mais gols para chegar à decisão do campeonato, que será no dia 3 de abril, próximo domingo.

Apesar da grande vantagem, o time do técnico Antonio Mohamed terá muitos desfalques. Nove no total: Vargas, Arana, Everson, Junior Alonso, Savarino, Godin (em jogos das eliminatórias), Echaporã e Dodô (lesionados) Hulk (suspenso), não poderão estar em campo. Para a decisão, é provável que todos estejam em condições de jogo. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG x CALDENSE Data: 27 de março de 2022Horário: 18h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Marcus Vinicius Gomes e Fernanda NandreaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FMATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)Rafael; Guga , Nathan Silva, Réver e Rubens; Allan (Otávio, aos 36’-2ºT), Jair e Nacho (Zaracho) ; Ademir,Keno e Sasha Desfalques: Vargas, Arana, Everson, Junior Alonso, Savarino, Godin (em jogos das eliminatórias), Echaporã e Dodô (lesionados) Hulk (suspenso) CALDENSE (Técnico: Gian Rodrigues)Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan, Lula e Mateus Muller; Guilherme Borges , Filipi e Íkaro , Alemão; Douglas Eskilo e Neto Costa Desfalques: nenhum_