Atlético-MG x Brasiliense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Brasiliense entram em campo nesta quarta-feira, 20 de abril, às 19h, no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo, atual campeão, inicia sua jornada pelo tricampeonato da competição mata-mata. O técnico Antonio Mohamed dificilmente terá a presença de Hulk que estava nos EUA para o nascimento da filha Zaya, com a médica Camila ngelo. Fora a dúvida do camisa 7 alvinegro, El Turco terá de pensar em outra formação ofensiva pois Keno está lesionado. No time candango o técnico Celso Teixeira não poderá contar com o lateral-esquerdo Weverton Goduxo, suspenso, e os meio-campistas Tarta e Cabralzinho, que já jogaram a Copa do Brasil pelo Ceilândia. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG X BRASILIENSEData: 20 de abril de 2022Horário: 19h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)lÁrbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima ( Ambos de SP)Onde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)