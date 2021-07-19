Atlético-MG x Boca Juniors. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Nesta terça-feira, 20 de julho, às 19h15, Atlético-MG e Boca Juniors decidem quem irá às quartas de final da Copa Libertadores de 2021. O duelo no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental definirá quem vai seguir após o empate por 0 a 0 no duelo de ida, em Buenos Aires. A equipe argentina tropeçou no campeonato nacional empatando com o Santa Fé fora de casa por 1 a 1. O resultado foi considerado ruim, apesar dos Xeneizes terem usado um time reserva, para focar tudo no duelo contra o Galo. Já o alvinegro conseguiu uma grande vitória, de virada, sobre o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, em São Paulo, com grande atuação de Hulk, autor dos dois gols alvinegros. O técnico Miguel Angel Russo deverá repetir a equipe do jogo de La Bombonera e ainda contar com o retorno de Fabra no elenco. O jogador estava cuidando da família após a morte do pai. No lado atleticano, a equipe também deve ser repetir o time também e ainda ter no banco Nathan e Alan Franco, que atuaram diante do Timão. Marrony e Keno seguem de fora e de última hora, Cuca ganhou um problema: a ausência de Guga,que foi flagrado em uma festa sem máscara na madrugada de segunda-feira, 19, e acabou sendo punido pela diretoria e está isolado para seguir o protocolo de segurança sanitária contra a Covid-19. Nacho Fernández e Réver foram poupados contra os paulistas e estarão à disposição do treinador atleticano. Caso haja novo empate sem gols, a decisão da vaga será nas penalidades máximas. Se houver empate com gols, quem segue às quartas de final será o Boca Juniors, pela regra do gol qualificado. Qualquer vitória do Galo garante os mineiros no duelo contra River Plate ou Argentino Juniors, ambos da Argentina.