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Atlético-MG x Boca Juniors. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo tenta em casa seguir na competição após o empate sem gols em Buenos Aires...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 18:44
Crédito: Em uma partida sem brilho, o alvinegro empatou por 0 a 0 com a equipe argentina- (Pedro Souza/Atlético-MG
Nesta terça-feira, 20 de julho, às 19h15, Atlético-MG e Boca Juniors decidem quem irá às quartas de final da Copa Libertadores de 2021. O duelo no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental definirá quem vai seguir após o empate por 0 a 0 no duelo de ida, em Buenos Aires. A equipe argentina tropeçou no campeonato nacional empatando com o Santa Fé fora de casa por 1 a 1. O resultado foi considerado ruim, apesar dos Xeneizes terem usado um time reserva, para focar tudo no duelo contra o Galo. Já o alvinegro conseguiu uma grande vitória, de virada, sobre o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, em São Paulo, com grande atuação de Hulk, autor dos dois gols alvinegros. O técnico Miguel Angel Russo deverá repetir a equipe do jogo de La Bombonera e ainda contar com o retorno de Fabra no elenco. O jogador estava cuidando da família após a morte do pai. No lado atleticano, a equipe também deve ser repetir o time também e ainda ter no banco Nathan e Alan Franco, que atuaram diante do Timão. Marrony e Keno seguem de fora e de última hora, Cuca ganhou um problema: a ausência de Guga,que foi flagrado em uma festa sem máscara na madrugada de segunda-feira, 19, e acabou sendo punido pela diretoria e está isolado para seguir o protocolo de segurança sanitária contra a Covid-19. Nacho Fernández e Réver foram poupados contra os paulistas e estarão à disposição do treinador atleticano. Caso haja novo empate sem gols, a decisão da vaga será nas penalidades máximas. Se houver empate com gols, quem segue às quartas de final será o Boca Juniors, pela regra do gol qualificado. Qualquer vitória do Galo garante os mineiros no duelo contra River Plate ou Argentino Juniors, ambos da Argentina.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x BOCA JUNIORS Data: 20 de julho de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Esteban Daniel Ostojich Vegah (URU)Assistentes: Carlos Barreiro e Martin Soppi (URU)VAR: Júlio Baccuñan(CHI)Onde assistir: Fox SportsOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano, Réver, Júnior Alonso, Nathan Silva (Dodô); Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Nacho, Savarino e Hulk
Desfalques: Guga (punido pela diretoria), Keno e Marrony (lesionados) BOCA JUNIORS (Técnico: Miguel Angel Russo)​​Rossi; Isquierdóz, Weigandt e Rojo; Sandez, Rolón, Medina, Diego González, Villa, Briasco e Pávon. Desfalques: Almendra, Cardona, Zambrano (problemas físicos)

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