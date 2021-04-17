Atlético-MG x Boa Esporte. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG entra em campo neste domingo, às 16h, contra o Boa Esporte, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo pode confirmar sua classificação às semifinais e ainda rebaixar o rival, penúltimo colocado da competição, com cinco pontos. O alvinegro é o líder com 21 pontos. Será o último compromisso do Atlético antes da estreia na Libertadores, contra o Deportivo La Guaira-VEN, na quarta-feira, 21 de abril, na Venezuela. O time de Cuca quer se recuperar da derrota para o Cruzeiro e ganhar confiança para o restante do Estadual e início na competição Sul-Americana. Para o Boa Esporte, encarar o Galo vai determinar sua sorte no Campeonato Mineiro. Um empate já rebaixa a equipe de Varginha, que vem tendo campanhas ruins tanto no estado, quanto nas divisões do Campeonato Brasileiro. Cuca não terá Hulk, expulso no clássico diante da Raposa após confusão com Pottker. Entretanto, o restante do elenco estará à disposição do comandante atleticano. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG X BOA ESPORTE Data: 18 de abril de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro:Ronei Cândido AlvesAssistentes: Felipe Alan Costa e Douglas Almeidas Costa Onde assistir: Globo Minas, SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson, Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Keno
Desfalques: Hulk(suspenso)
BOA ESPORTE (Técnico:Gabardo Júnior)Carlos Miguel, Yuri, André Penalva, Gabriel e Carlos Henrique; Guilherme Escuro, Romeu, Léo Coca, Dieguinho, Fabinho e Jefferson. Desfalques: sem desfalques