Atlético-MG x Bahia. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A meta do Atlético-MG no duelo deste sábado, 13 de fevereiro, contra o Bahia, às 19h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro é confirmar sua ida para a fase de grupos da Libertadores de 2021. Mas, o discurso oficial é seguir na busca pelo título, apesar de ter apenas 2% de chances de conquistar o campeonato. Após o empate com o Fluminense, o time mineiro ficou com 61 pontos, cinco a menos do que o líder Internacional, faltando apenas três jogos para o fim do Brasileirão. E, o Galo tem de ser 100% até o término da competição e ainda contar com tropeços do Colorado e do Flamengo, vice-líder com 65 pontos. No Bahia, a luta segue sendo ficar longe da zona do rebaixamento. O Tricolor de Aço é o 16º colocado com 37 pontos, e supera o Vasco, 17º, nos critérios de desempate. Por isso, o duelo contra o Galo é vital para a permanência dos baianos na primeira divisão. O time da Boa Terra tem seis desfalques certos (Douglas (recuperação física), Anderson (liberado pelo clube), Edson (COVID-19), Ramírez (lesionado) e Daniel (suspenso) e Thiago (COVID-19).). E, o número pode ser maior caso outros casos de Covid-19 sejam confirmados.