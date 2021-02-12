Atlético-MG x Bahia. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A meta do Atlético-MG no duelo deste sábado, 13 de fevereiro, contra o Bahia, às 19h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro é confirmar sua ida para a fase de grupos da Libertadores de 2021. Mas, o discurso oficial é seguir na busca pelo título, apesar de ter apenas 2% de chances de conquistar o campeonato. Após o empate com o Fluminense, o time mineiro ficou com 61 pontos, cinco a menos do que o líder Internacional, faltando apenas três jogos para o fim do Brasileirão. E, o Galo tem de ser 100% até o término da competição e ainda contar com tropeços do Colorado e do Flamengo, vice-líder com 65 pontos. No Bahia, a luta segue sendo ficar longe da zona do rebaixamento. O Tricolor de Aço é o 16º colocado com 37 pontos, e supera o Vasco, 17º, nos critérios de desempate. Por isso, o duelo contra o Galo é vital para a permanência dos baianos na primeira divisão. O time da Boa Terra tem seis desfalques certos (Douglas (recuperação física), Anderson (liberado pelo clube), Edson (COVID-19), Ramírez (lesionado) e Daniel (suspenso) e Thiago (COVID-19).). E, o número pode ser maior caso outros casos de Covid-19 sejam confirmados.
SIMULE OS JOGOS DO GALO NA RETA FINAL DO BRASILEIRÃO No Galo, Sampaoli só não contará com Allan, suspenso, e Keno, que segue em recuperação. Uma possível novidade pode ser a presença de Marrony jogando pelos lados. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-MG x BAHIAData e horário: 13/02/2021, às 19hLocal: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli SPVAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM-95,7 e Super FM 91,7 ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco (Nathan) e Hyoran; Savarino, Eduardo Vargas e Eduardo Sasha (Marrony). Desfalques: Allan (suspenso) e Keno (lesionado) BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)
Anderson (Matheus Claus); Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Zeca; Gregore, Ronaldo e Ramon; Rossi, Gabriel Novaes e Gilberto Desfalques: Douglas (recuperação física), Anderson (liberado pelo clube), Edson (COVID-19), Ramírez (lesionado) e Daniel (suspenso) e Thiago (COVID-19).