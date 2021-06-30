Atlético-MG x Atlético-GO. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Atlético-GO duelam nesta quinta-feira, 1ª de julho, às 19h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Galo e Dragão farão um duelo pela parte de cima do campeonato. O Alvinegro está na oitava posição, com 10 pontos, enquanto o time goiano ocupa a sétima colocação, com a mesma pontuação, mas supera os mineiros nos critérios de desempate. Eduardo Barroca e Cuca tentam se recuperar de derrotas. o Atlético-GO caiu para o líder Red Bull Bragantino, enquanto o Atlético-MG saiu derrotado da Vila Belmiro, pelo Santos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GOData: 1º de julho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Neuza Ines Back e Anderson José de Moraes Coelho (ambos de SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Mariano (Gabriel); Jair, Tchê Tchê e Nacho (Zaracho); Savarino, Hulk e Keno.