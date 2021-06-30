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futebol

Atlético-MG x Atlético-GO. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Galo e Dragão farão duelo pela oitava rodada do campeonato em briga pela parte de cima da tabela de classificação...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 19:23
Crédito: Paulo Ti/Photo Premium
Atlético-MG e Atlético-GO duelam nesta quinta-feira, 1ª de julho, às 19h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Galo e Dragão farão um duelo pela parte de cima do campeonato. O Alvinegro está na oitava posição, com 10 pontos, enquanto o time goiano ocupa a sétima colocação, com a mesma pontuação, mas supera os mineiros nos critérios de desempate. Eduardo Barroca e Cuca tentam se recuperar de derrotas. o Atlético-GO caiu para o líder Red Bull Bragantino, enquanto o Atlético-MG saiu derrotado da Vila Belmiro, pelo Santos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GOData: 1º de julho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Neuza Ines Back e Anderson José de Moraes Coelho (ambos de SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Mariano (Gabriel); Jair, Tchê Tchê e Nacho (Zaracho); Savarino, Hulk e Keno.
Desfalques: Rafael e Dodô(lesionados); Savarino, Alan Franco, Vargas e Junior Alonso(todos na Copa América), Micael, Sasha, Nathan, Nacho, Marrony e Dylan Borrero(Covid-19), Guilherme Arana (suspenso) ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Barroca)​Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Janderson, Zé Roberto e Natanael.
Desfalques: Nathan Silva( não joga por força de contrato)

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