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futebol

Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir, prováveis times e desfalques

Galo busca retorno ao g4 do Brasileirão enquanto Dragão tenta sair da zona de rebaixamento...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:00
Atlético-MG e Atlético-GO realizarão uma partida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (14), no Estádio Independência, às 19h00 (de Brasília).
Ambos os times buscam recuperação após inícios não satisfatórios no Brasileirão. O galo vem de três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, enquanto que o Dragão aparece na 19ª posição na tabela, com apenas três pontos.
O Atlético-MG contará com a volta de Hulk, que cumpriu suspensão no empate contra o Red Bull Bragantino após acumular três cartões amarelos. Por outro lado, o Atlético-GO não terá o meio-campista Jorginho disponível para o jogo, suspenso também por excesso de cartões amarelos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GO
Data: 14 de maio de 2022Horário: 19h00 (de Brasília)Local: Arena Independência​Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos de RS)VAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)​Onde assistir: Premiere
Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Nacho, Keno (Ademir) e Hulk
Desfalques: Mariano e Vargas (problemas físicos).
ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)
Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Shaylon, Churín e Luiz Fernando.
Desfalques: Jorginho (suspensão).
Crédito: AmbosostimesbuscamrecuperaçãonoCampeonatoBrasileiro(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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