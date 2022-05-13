Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Atlético-GO realizarão uma partida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (14), no Estádio Independência, às 19h00 (de Brasília).

Ambos os times buscam recuperação após inícios não satisfatórios no Brasileirão. O galo vem de três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, enquanto que o Dragão aparece na 19ª posição na tabela, com apenas três pontos.

O Atlético-MG contará com a volta de Hulk, que cumpriu suspensão no empate contra o Red Bull Bragantino após acumular três cartões amarelos. Por outro lado, o Atlético-GO não terá o meio-campista Jorginho disponível para o jogo, suspenso também por excesso de cartões amarelos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GO

Data: 14 de maio de 2022Horário: 19h00 (de Brasília)Local: Arena Independência​Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos de RS)VAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)​Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Nacho, Keno (Ademir) e Hulk

Desfalques: Mariano e Vargas (problemas físicos).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon Menezes e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Shaylon, Churín e Luiz Fernando.

Desfalques: Jorginho (suspensão).