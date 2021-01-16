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futebol

Atlético-MG x Atlético-GO. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Galo e Dragão duelam neste domingo, 17 de janeiro, no Mineirão em busca de reabilitação. Mineiros e goianos  vem de um empates ruins para suas pretensões no campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 17:37

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:37

Crédito: Com show de Keno, o Galo venceu o duelo, que teve sete gols em Goiânia-(Reprodução
Atlético-MG e Atlético-GO duelam neste domingo, 17 de janeiro, às 18h15, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto o Galo, quanto o Dragão não foram bem nos jogos passados. O alvinegro empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, fora de casa, enquanto os goianos não saíram do 1 a 1 com o Bahia em casa.
Por isso, os dois times buscam os três pontos para seguirem firmes em seus propósitos no campeonato: luta pelo título(Atlético-MG) e distanciamento da zona do rebaixamento(Atlético-GO).
Jorge Sampaoli, que será papai novamente, ainda não conta com o meia Zaracho, que segue em recuperação de uma lesão muscular, terá o restante do elenco à disposição e poderá repetir a escalação que entrou em campo diante do Red Bull Bragantino. Já Marcelo Cabo não terá Gustavo Ferrareis, que deixou o clube esta semana, mas vai contar com o retorno do volante Marlon Freitas, que estava suspenso.
VEJA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A O Atlético-MG está na 3ª posição, com 50 pontos, seis a menos do que o líder São Paulo, enquanto o Atlético-GO é o 12º, com 36, à frente do Red Bull Bragantino nos critérios de desempate. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GOData e horário: 17/01/2021, às 18h15​Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Helton Nunes (SC) VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: Premiere e SporTV(menos para BH)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Itatiaia-95,7 FM e Super FM 91,7
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno
Desfalque: Zaracho(lesionado)
ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)​Jean; Dudu, Éder, Oliveira (João Victor) e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Janderson); Wellington Rato, Zé Roberto e Chico (Janderson). Desfalque: Gustavo Ferrareis(deixou o clube)

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