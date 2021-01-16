Atlético-MG x Atlético-GO. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Com show de Keno, o Galo venceu o duelo, que teve sete gols em Goiânia-(Reprodução

Atlético-MG e Atlético-GO duelam neste domingo, 17 de janeiro, às 18h15, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto o Galo, quanto o Dragão não foram bem nos jogos passados. O alvinegro empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, fora de casa, enquanto os goianos não saíram do 1 a 1 com o Bahia em casa.

Por isso, os dois times buscam os três pontos para seguirem firmes em seus propósitos no campeonato: luta pelo título(Atlético-MG) e distanciamento da zona do rebaixamento(Atlético-GO).

Jorge Sampaoli, que será papai novamente, ainda não conta com o meia Zaracho, que segue em recuperação de uma lesão muscular, terá o restante do elenco à disposição e poderá repetir a escalação que entrou em campo diante do Red Bull Bragantino. Já Marcelo Cabo não terá Gustavo Ferrareis, que deixou o clube esta semana, mas vai contar com o retorno do volante Marlon Freitas, que estava suspenso.

VEJA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A O Atlético-MG está na 3ª posição, com 50 pontos, seis a menos do que o líder São Paulo, enquanto o Atlético-GO é o 12º, com 36, à frente do Red Bull Bragantino nos critérios de desempate. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ ATLÉTICO-MG X ATLÉTICO-GOData e horário: 17/01/2021, às 18h15​Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Helton Nunes (SC) VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde assistir: Premiere e SporTV(menos para BH)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Itatiaia-95,7 FM e Super FM 91,7

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno

Desfalque: Zaracho(lesionado)