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futebol

Atlético-MG x Athletico-PR. Onde seguir, palpites e prováveis times

Com um surto de Covid-19 no Galo, o duelo desta quarta-feira, adiado da 6ª rodada do Brasileiro terá várias incógnitas dentro e fora de campo...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 22:29

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 22:29

Crédito: Divulgação/Athletico
Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 19h, no Mineirão, em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, líder da competição, tenta manter a ponta a aumentar a distância para os rivais Internacional, Flamengo e São Paulo, que estão na briga pelo título neste momento com o alvinegro. O confronto terá várias incógnitas pelo lado do Galo, pois houve um surto de Covid-19 na equipe, que atingiu toda a comissão técnica, incluindo Jorge Sampaoli, e o zagueiro Gabriel, único atleta do elenco principal confirmado com o coronavírus. Com esse cenário, a formação da equipe que irá encarar o Furacão e comando em campo estão em suspense. No lado paranaense, Paulo Autuori tenta “estancar” a crise no time, que luta contra o rebaixamento. Um triunfo sobre os mineiros coloca o Athletico perto dos 10 primeiros colocados. E, este incentivo extra já deve dar um tempero a mais no confronto. A partida não terá transmissão pela TV, pois os rivais possuem contratos distintos e o jogo só teria transmissão se fosse em TV aberta. Para acompanhar o duelo, siga em lance.com.br. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG x ATHLETICO-PR Data-Horário: 18 de novembro, às 19hEstádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte - (MG)Árbitro:Dyorgines Jose Padovani de Andrade(ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires(ES) e Katiuscia M Berger Mendonça(ES)VAR:José Cláudio Rocha Filho(SP)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Itatiaia FM-95,7 e Super FM 91,7
Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabelo e Guilherme Arana; Allan, Nathan, Zaracho; Eduardo Vargas, Sasha e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli. Athletico-PR :Santos, Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori Palpites: o Galo é favorito para 55% da redação, enquanto Furacão tem 25% de apostadores e o empate apenas

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