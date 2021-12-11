Atlético-MG x Athletico-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O fim da temporada do futebol brasileiro está chegando e o torcedor será brindado com uma grande decisão, que se inicia neste domingo, 12 de dezembro, às 17h30, no Mineirão, entre Atlético-MG e Athletico-PR, que lutam pelo título da Copa do Brasil. A disputa será forte, pois estarão frente a frente o campeão brasileiro, o Galo, versus o campeão da Copa Sul-Americana. O vencedor desse duelo terminará 2021 como o maior colecionador de taças no país. As duas torcidas já celebraram muito as conquistas, mas querem mais. O Galo, para ter a Tríplice Coroa( Mineiro Brasileiro e Copa do Brasil), enquanto o Furacão busca o segundo titulo do mata-mata. O técnico Cuca só não contará com Nathan Silva, que já jogou a competição pelo Atlético-GO, por isso não pode entrar em campo. Na equipe paranaense, Alberto Valentim não terá problemas na armação da equipe. A partida de volta será na quarta-feira, 15 de dezembro, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PRData: 12 de dezembro 2021Horário: 17h30(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)Onde assistir: Globo, Premiere, SporTvOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: CUCA)
Everson, Mariano, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Jair, Zaracho, Nacho, Hulk e Keno. Desfalque: Nathan Silva (já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO) ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)
Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Terans e Renato Kayzer (Pedro Rocha). Desfalques: nenhum