Atlético-MG x Athletico-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O fim da temporada do futebol brasileiro está chegando e o torcedor será brindado com uma grande decisão, que se inicia neste domingo, 12 de dezembro, às 17h30, no Mineirão, entre Atlético-MG e Athletico-PR, que lutam pelo título da Copa do Brasil. A disputa será forte, pois estarão frente a frente o campeão brasileiro, o Galo, versus o campeão da Copa Sul-Americana. O vencedor desse duelo terminará 2021 como o maior colecionador de taças no país. As duas torcidas já celebraram muito as conquistas, mas querem mais. O Galo, para ter a Tríplice Coroa( Mineiro Brasileiro e Copa do Brasil), enquanto o Furacão busca o segundo titulo do mata-mata. O técnico Cuca só não contará com Nathan Silva, que já jogou a competição pelo Atlético-GO, por isso não pode entrar em campo. Na equipe paranaense, Alberto Valentim não terá problemas na armação da equipe. A partida de volta será na quarta-feira, 15 de dezembro, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.