AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Atlético-MG x Athletico-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Galo e Furacão se enfrentam neste domingo no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 18:37
Crédito: Em 2020 , o Galo foi derrotado pelo Furacão no turno e no returno e agora nao quer perder pontos para o time do Paraná- (Divulgação/Athletico-PR
Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 1º de agosto, às 16h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo tem grande peso, pois o Galo busca a liderança, enquanto o Furacão quer entrar no G4 da competição. O time alvinegro vem de seis vitórias seguidas e quer se manter na cola do Palmeiras, líder do campeonato, com 31 pontos, três a mais do que o Atlético. A equipe paranaense está na quinta posição, com 23 pontos, um a menos do que o Red Bull Bragantino, o quarto colocado. Cuca terá força máxima em campo, enquanto o Athlético não terá o atacante Vitinho, suspenso. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x BAHIA Data: 1º de agosto de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos (ambos de SC)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (SC)Onde assistir: Globo Minas, Globo Paraná, PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano, Réver (Nathan Silva), Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Savarino Desfalques: sem desfalques ATHLETICO-PR (Técnico: Antônio Oliveira)​Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Terans); Khellven (Marcinho), Richard, Erick (Christian), Léo Cittadini e Nicolas; Carlos Eduardo e Renato Kayzer.
Desfalque: Vitinho (suspenso)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados