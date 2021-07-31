Atlético-MG x Athletico-PR. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 1º de agosto, às 16h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo tem grande peso, pois o Galo busca a liderança, enquanto o Furacão quer entrar no G4 da competição. O time alvinegro vem de seis vitórias seguidas e quer se manter na cola do Palmeiras, líder do campeonato, com 31 pontos, três a mais do que o Atlético. A equipe paranaense está na quinta posição, com 23 pontos, um a menos do que o Red Bull Bragantino, o quarto colocado. Cuca terá força máxima em campo, enquanto o Athlético não terá o atacante Vitinho, suspenso. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG x BAHIA Data: 1º de agosto de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos (ambos de SC)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (SC)Onde assistir: Globo Minas, Globo Paraná, PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM