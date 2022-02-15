Atlético-MG x Athletic. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Athletic entram em campo nesta terça-feira, 15 de fevereiro, às 21h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O Galo, vice-líder com 13 pontos, mesma pontuação da equipe de São João Del Rei, terceiro colocado na competição estadual. A equipe alvinegra terá pela frente o atacante Ricardo Oliveira, ex-jogador do Galo, que deixou o time de BH em 2020. O atacante agora defende o Esquadrão de Aço. O técnico Antonio Mohamed deve levar a campo uma formação reserva, pois a prioridade do Atlético é a final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, domingo, 20 de fevereiro, em Cuiabá. As duas equipes podem assumir a liderança caso vençam o confronto e ficar à frente do Cruzeiro, líder com 15 pontos no Estadual de Minas Gerais. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG X ATLHETIC Data: 15 de fevereiro de 2022Horário: 21h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo César ZanovelliAssistentes: Felipe Alan da Costa Olveira e Magno Arantes LiraOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, itatiaia FM e Super FM