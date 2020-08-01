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Atlético-MG x América-MG. Onde ver palpites e prováveis times

Galo e Coelho iniciam a disputa para ver quem irá à final do Campeonato Mineiro neste domingo, 2 de agosto, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 18:24

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 18:24

Crédito: No último domingo, Atlético e América ficaram empatados por 1 a 1 e agora lutam por uma vaga na final do Estadual-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Atlético-MG e América-MG farão neste domingo, 2 de agosto, o jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O duelo será às 16h, no Mineirão. O Coelho tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, dois empates, ou uma vitória e uma derrota, que na soma dos saldos, a diferença de gols seja a mesma.
O técnico Jorge Sampaoli terá sua primeira decisão no comando do Galo e a chance de tirar a má impressão deixada pelo seu time após o segundo tempo ruim no clássico da semana passada, quando o time de Lisca buscou o empate e quase virou a partida.
O argentino certamente vai querer um jogo como foi no primeiro tempo do clássico, quando o alvinegro foi envolvente, criando várias chances. Para o atacante Keno, o Atlético será diferente do último clássico.
-O Lisca fez uma mudança no segundo tempo que travou nosso time, a gente não conseguia criar um pouco, mas nesse jogo vai ser totalmente diferente, são dois jogos, é jogo de mata-mata-disse Keno, que deve ser o titular neste domingo.
Pelo lado americano, há cautela em cravar qualquer prognóstico, mas sem medo do rival mais badalado e confiando que possa avançar. -A gente considera como uma missão difícil(encarar o Galo). É um clássico. Já é difícil por ser um clássico, mas nosso time pretende ser campeão-disse o atacante Felipe Augusto.
O América-MG terminou a primeira fase do estadual com 75% de aproveitamento e ainda está invicto em 2020. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG x AMÉRICA-MGData-hora: 2 de agosto de 2020, às 16h(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan Costa de OliveiraOnde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Globo Minas e Premiere
Atlético-MG: Rafael; Guga, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Nathan e Hyoran(Alan Franco); Savarino, Keno e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli
América-MG: Airton; Leandro Silva, Eduardo Bauermann, Messias e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Rodolfo e Ademir(Vitão). Técnico: Lisca
Palpites: o equilíbrio deve prevalecer o confronto e o empate tem 80% dos palpites. Os outros 20% da redação se dividiram em 10% para Galo e 10% para o Coelho.

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