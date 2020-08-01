Atlético-MG x América-MG. Onde ver palpites e prováveis times

Crédito: No último domingo, Atlético e América ficaram empatados por 1 a 1 e agora lutam por uma vaga na final do Estadual-(Bruno Cantini/Atlético-MG

Atlético-MG e América-MG farão neste domingo, 2 de agosto, o jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O duelo será às 16h, no Mineirão. O Coelho tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, dois empates, ou uma vitória e uma derrota, que na soma dos saldos, a diferença de gols seja a mesma.

O técnico Jorge Sampaoli terá sua primeira decisão no comando do Galo e a chance de tirar a má impressão deixada pelo seu time após o segundo tempo ruim no clássico da semana passada, quando o time de Lisca buscou o empate e quase virou a partida.

O argentino certamente vai querer um jogo como foi no primeiro tempo do clássico, quando o alvinegro foi envolvente, criando várias chances. Para o atacante Keno, o Atlético será diferente do último clássico.

-O Lisca fez uma mudança no segundo tempo que travou nosso time, a gente não conseguia criar um pouco, mas nesse jogo vai ser totalmente diferente, são dois jogos, é jogo de mata-mata-disse Keno, que deve ser o titular neste domingo.

Pelo lado americano, há cautela em cravar qualquer prognóstico, mas sem medo do rival mais badalado e confiando que possa avançar. -A gente considera como uma missão difícil(encarar o Galo). É um clássico. Já é difícil por ser um clássico, mas nosso time pretende ser campeão-disse o atacante Felipe Augusto.

O América-MG terminou a primeira fase do estadual com 75% de aproveitamento e ainda está invicto em 2020. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG x AMÉRICA-MGData-hora: 2 de agosto de 2020, às 16h(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan Costa de OliveiraOnde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Globo Minas e Premiere

Atlético-MG: Rafael; Guga, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Nathan e Hyoran(Alan Franco); Savarino, Keno e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli

América-MG: Airton; Leandro Silva, Eduardo Bauermann, Messias e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Rodolfo e Ademir(Vitão). Técnico: Lisca