Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O clássico Atlético-MG e América-MG, que acontece neste domingo, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão, ganhou status de jogo decisivo para os dois times. Afinal, Galo e Coelho, dentro dos seus objetivos individuais de cada um, podem definir como será encaminhado o destino da dupla no campeonato. O Galo, em busca do título, pode ampliar sua vantagem perante os rivais. Já o Coelho quer confirmar sua permanência na Série A e ainda sonhar com uma vaga em alguma competição sul-americana. O time americano não terá desfalques e o técnico Marquinhos Santos poderá contar com força máxima no embate diante do líder do campeonato. Já Cuca tem uma dúvida no meio de campo, pois Jair sentiu um incômodo na coxa direita. Tchê Tchê será a opção caso Jair não jogue. Desfalque certo é Nacho Fernández,, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Uma vitória sobre o Galo encerraria duas escritas para o América-MG: fim do jejum de triunfos sobre o rival que dura desde 2016 e de quebra voltar a derrotar o Atlético em competições nacionais, algo que não ocorre desde a Copa João Havelange de 2000. O Galo lidera a competição, com 62 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, Palmeiras, enquanto o Coelho está em 9º, com 38 pontos.