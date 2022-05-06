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futebol

Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Galo e Coelho se encontrarm novamente desta vez pelo Brasileirão. O time americcano tenta vencer o rival para esquercer o revés na Libertadores...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 19:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 19:19
Atlético-MG e América-MG voltam a se encontrar depois de duelarem pela Libertadores. O confronto deste sábado, 7 de maio, no Independência, às 16h30, será pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No encontro passado, o Galo superou o Coelho por 2 a 1, sendo segunda vitória em três jogos (dois da Libertadores e um no Mineiro) diante do rival local. O resultado alvinegro em boa situação na chave, com oito pontos em quatro partidas, ficando na liderança provisória e torcendo para o Del Valle não vencer seu jogo com o Tolima, nesta quarta-feira, 4, na Colômbia. Já do lado americano, a derrota, a terceira como mandante, deixou situação praticamente irreversível para tentar uma vaga nas oitavas de final do torneio. O Coelho precisa de uma série de combinações nos resultados dos rivais e ainda vencer seus jogos fora contra Del Valle e Tolima, o que não conseguiu fazer em Belo Horizonte. O América tenta reunir forças e buscar uma vaga na sul-americana, como terceiro do grupo e focar no Brasileirão, para se manter na Série A em 2023.No Galo, o técnico Antonio Mohamed não terá Vargas e Mariano, com problemas físicos, além de Arana e Nathan Silva, suspensos. Já Vagner Mancini tem uma mão cheia de problemas. Cinco desfalques para outro clássico com o alvinegro. Wellington Paulista,, Alê, Everaldo, Marlon e Paulinho Boia. Todos lesionados. A boa notícia é que o atacante Aloísio “Boi Bandido” pode fazer sua estreia pelo América. Assim, o duelo será um teste para os elencos nesta intensa temporada em que as lesões ainda devem marcar presença nas duas equipes. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG x AMÉRICA-MG Data: 7 de maio de 2022Horário: 16h30(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fábio Pereira (ambos de GO)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Keno e Hulk.
Desfalques: Arana e Nathan Silva (suspensos), Mariano e Vargas (problemas físicos).
AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini) Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e João Paulo; Lucas Kal, Juninho e Índio Ramírez (Aloísio); Matheusinho, Pedrinho e Felipe Azevedo. Wellington Paulista,, Alê, Everaldo, Marlon e Paulinho Boia. (Todos lesionados).
Crédito: Osrivaismineirosfazemmaisumconfrontoesteano,agoranoCampeonatoBrasileiro-(PedroSouza/Atlético-MG

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