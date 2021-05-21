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futebol

Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Chega o dia de se conhecer o campeão mineiro de 2021 no duelo entre Galo e Coelho...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 17:36
Crédito: O duelo de ida ficou empatado em 0 a 0 e nova igualdade dará o título ao alvinegro-(Pedro Souza/Atlético-MG
Neste sábado, 22 de maio, a partir das 16h30, o campeão mineiro de 2021 será conhecido após o segundo duelo entre Atlético-MG e América-MG, que será disputado no Mineirão. A equipe alvinegra precisa apenas de um empate para conseguir o bicampeonato estadual. O jogo de ida ficou empatado em 0 a 0 e como o Galo fez a melhor campanha na fase de classificação, poderá jogar por outra igualdade. Para o Coelho, a única alternativa é vencer, não importando o placar do clássico que vai ser jogado no Gigante da Pampulha. Cuca terá força máxima depois de poupar alguns atletas no duelo pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, contará com o que tem de melhor para buscar o título. A exceção é Allan, que está suspenso por ter sido expulso no 1º jogo. Lisca também não terá problemas e poderá contar com seus principais jogadores para encerrar o pequeno jejum de cinco anos sem levantar o troféu de campeão das Minas Gerais.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X AMÉRICA-MG Data: 22 de maio de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Marcus Vinicius Gomes e Felipe Allan da CostaVAR: Emerson de Almeida FerreiraOnde assistir: Globo Minas, Premiere e SporTvOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Guga, Igor Rabello(Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana , Tchê Tchê, Zaracho (Jair), e Nacho Fernández; Hulk e Keno e Savarino Desfalques: Diego Tardelli, Calebe e Rafael (lesionados), Allan (suspenso) AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e Marlon(João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Bruno Nazário; Alê, Rodolfo e Felipe Azevedo. Desfalques: sem desfalques

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