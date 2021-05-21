Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Neste sábado, 22 de maio, a partir das 16h30, o campeão mineiro de 2021 será conhecido após o segundo duelo entre Atlético-MG e América-MG, que será disputado no Mineirão. A equipe alvinegra precisa apenas de um empate para conseguir o bicampeonato estadual. O jogo de ida ficou empatado em 0 a 0 e como o Galo fez a melhor campanha na fase de classificação, poderá jogar por outra igualdade. Para o Coelho, a única alternativa é vencer, não importando o placar do clássico que vai ser jogado no Gigante da Pampulha. Cuca terá força máxima depois de poupar alguns atletas no duelo pela Libertadores, contra o Cerro Porteño, contará com o que tem de melhor para buscar o título. A exceção é Allan, que está suspenso por ter sido expulso no 1º jogo. Lisca também não terá problemas e poderá contar com seus principais jogadores para encerrar o pequeno jejum de cinco anos sem levantar o troféu de campeão das Minas Gerais.