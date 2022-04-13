Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de abril, às 21h, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, no Mineirão. O Galo começou muito bem sua participação no torneio, vencendo o Deportes Tolima, da Colômbia, fora de casa, por 2 a 0. Já o Coelho foi derrotado nos seus domínios por 2 a 0, em revés diante do Independiente Del Valle, no Independência. O Coelho precisa vencer para não ficar distante dos rivais na tabela e manter boas chances de classificação. Para o alvinegro, mais três pontos, ajudam muito na meta de se classificar aos mata-matas da Libertadores. O técnico Antonio Mohamed terá força total em campo e promete intensidade contra o América no Mineirão. Pelos lados do América, que tem técnico Novo, Vagner Mancini, a meta é “estancar” os maus resultados que o time vem tendo nos últimos jogo.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG X AMÉRICA-MG Data: 13 de abril de 2022Horário: 21h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Patricio Loustau (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Sebastián Ranieri (ARG)Onde assistir: Conmebol TV (Operadoras SKY e Claro TV)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio (Jair), Nacho e Zaracho; Hulk e Keno (Vargas). Desfalques: Dodô(lesionado) AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)
Jailson; Patric, Germán Conti (Éder), Iago Maidana e Marlon; Juninho, Lucas Kal e Alê; Everaldo, Pedrinho e Paulinho Bóia (Juninho Valoura). Desfalques: Wellington Paulista (lesionado)