Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de abril, às 21h, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, no Mineirão. O Galo começou muito bem sua participação no torneio, vencendo o Deportes Tolima, da Colômbia, fora de casa, por 2 a 0. Já o Coelho foi derrotado nos seus domínios por 2 a 0, em revés diante do Independiente Del Valle, no Independência. O Coelho precisa vencer para não ficar distante dos rivais na tabela e manter boas chances de classificação. Para o alvinegro, mais três pontos, ajudam muito na meta de se classificar aos mata-matas da Libertadores. O técnico Antonio Mohamed terá força total em campo e promete intensidade contra o América no Mineirão. Pelos lados do América, que tem técnico Novo, Vagner Mancini, a meta é “estancar” os maus resultados que o time vem tendo nos últimos jogo.