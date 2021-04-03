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Atlético-MG x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Coelho encara seu segundo clássico no ano e tentará tirar a liderança do Galo. As duas equipes estão com a mesma pontuação no campeonato, 15 pontos...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 18:13
Crédito: Mourão Panda / América
Atlético-MG e América-MG fazem o clássico da rodada do Campeonato Mineiro nesta sétima rodada. As duas equipes entram em campo neste domingo, 4 de abril, às 16h, no Mineirão. O duelo valerá a liderança da competição, já que Coelho e Galo estão empatados na classificação, com 15 pontos. O alvinegro é líder, pois tem melhor saldo de gols do que a equipe americana. Além da mesma pontuação, Atlético e América tem outra coincidência nesta edição do estadual: foram derrotados pela Caldense.Lisca já poderá contar com o volante Juninho Valoura, que foi regularizado. Pelos lados do Atlético, Cuca tem todo o elenco à disposição e deverá fazer mudanças na equipe. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-MG X AMÉRICA-MGData: 4 de abril de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Felipe Alan da Costa Oliveira e Marcyano da Silva VicenteOnde assistir: Globo Minas e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson, Mariano, Gabriel, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho(Jair) e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Vargas .Desfalques: Diego Tardelli(lesionado), Réver(em condicionamento físico) AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)​Matheus Cavichioli; Joseph, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Sabino, Juninho, Gustavinho e Alê; Marcelo Toscano (Ribamar) e Rodolfo Desfalques: Felipe Azevedo (transição física); Geovane e Arthur (lesionados).

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