Atlético-MG x América de Cali-COL, onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG fará nesta terça-feira, 27 de abril, às 19h15, diante do América de Cali-COL, seu segundo jogo pelo Grupo H da Copa Libertadores da América. A equipe mineira busca a recuperação após o frustrante empate na estreia contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, por 1 a 1. O time colombiano também não teve uma grande estreia na competição sul-americana, perdendo em casa para o Cerro Porteño-PAR. Assim, tentará se reabilitar no torneio. No Galo, o maior questionamento é como será o comportamento do time após a polêmica entre Hulk, que cobrou publicamente mais minutos em campo, com o técnico Cuca. O atacante se redimiu e pediu desculpas, mas a escalação pode indicar se o assunto está ou não resolvido. Vantagem atleticana​O América de Cali foi adversário do Galo em duas edições da Copa Conmebol. Nas duas ocasiões, o Atlético-MG avançou na competição. Em 1995, depois de perder por 4 a 3 no estádio Pascual Guerrero, em Cali, no jogo de ida da semifinal, o Galo venceu por 1 a 0, no Mineirão, e ganhou a disputa de pênaltis por 4 a 3. Em 1997, desta vez pelas quartas de final do torneio, o Galo venceu por 2 a 1 na Colômbia e empatou por 1 a 1 em Belo Horizonte, no ano em que conquistaria o bicampeonato do torneio.No total, são quatro jogos, duas vitórias do Galo, um empate e apenas uma derrota, sete gols a favor e seis contra.