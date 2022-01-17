Atlético-MG volta das férias com novidades e baixas no elenco

Fim de descanso no Atlético-MG. O elenco retornou aos trabalhos nesta segunda-feira, 17 de janeiro, depois de 30 dias de férias. O Galo chegou para a temporada 2022 cheio de novidades. O elenco passou por uma bateria de exames para detectar a presença de Covid-19, principalmente após as festas de fim de ano, que geraram um aumento de casos da doença, com a nova variante, a ômicron, que vem afetando várias partes do mundo. Neste momento, os treinos seguirão fechados para a imprensa e torcedores. O clube adotou um regime de concentração no CT na pré-temporada, com saídas monitoradas, para um controle maior do ponto de vista sanitário. A pré-temporada deve seguir até o dia 25 de janeiro, mas dificilmente o Galo vai colocar em campo sua força máxima na estreia do Campeonato Mineiro, dia 26, contra o Villa Nova, em Nova Lima. As ausências na volta do time são do atacante Diego Costa, que rescindiu contrato, Junior Alonso. vendido para a Rússia; Alan Franco e Nathan, emprestados. O alvinegro também ficou sem o técnico Cuca e seus auxiliares. Para o seu lugar, foi contratado Antonio “El Turco” Mohamed, que já comandou o treino no primeiro dia de Atlético. Outras novidades​A janela de contratações foi pontual para o Galo. O time trouxe o zagueiro Diego Godín e os atacantes Ademir e Fábio Gomes, que conheceram os novos companheiros. Novo visual nos vestiários