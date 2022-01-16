Atlético-MG volta aos trabalhos nesta segunda-feira com a presença de Antonio Mohamed

O novo técnico do Atlético-MG, Antônio "El Turco" Mohamed, já está em Belo Horizonte. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, no início da tarde deste domingo. Ele vai se apresentar junto com o elenco alvinegro, que volta aos trabalhos nesta segunda-feira, na Cidade do Galo.

Mohamed veio de voo fretado. que saiu de Buenos Aires, por volta das 10h, horário de Brasília, para a capital mineira. O treinador argentino, naturalizado mexicano, veio acompanhado de três membros da comissão técnica, dois auxiliares técnicos e um auxiliar de preparação física.Ele falou rapidamente à imprensa e disse que está muito feliz, saudou a Massa atleticana e prometeu dar continuidade ao momento vitorioso do Galo.

-Vamos seguir com a sequência de títulos conquistados por Cuca em 2021. Estou muito feliz de estar aqui, e agora vamos trabalhar-disse.