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Atlético-MG volta aos trabalhos nesta segunda-feira com a presença de Antonio Mohamed

Treinador desembarcou em Belo Horizonte neste domingo para assumir o Galo...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 19:44

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 19:44

O novo técnico do Atlético-MG, Antônio "El Turco" Mohamed, já está em Belo Horizonte. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, no início da tarde deste domingo. Ele vai se apresentar junto com o elenco alvinegro, que volta aos trabalhos nesta segunda-feira, na Cidade do Galo.
Mohamed veio de voo fretado. que saiu de Buenos Aires, por volta das 10h, horário de Brasília, para a capital mineira. O treinador argentino, naturalizado mexicano, veio acompanhado de três membros da comissão técnica, dois auxiliares técnicos e um auxiliar de preparação física.Ele falou rapidamente à imprensa e disse que está muito feliz, saudou a Massa atleticana e prometeu dar continuidade ao momento vitorioso do Galo.
-Vamos seguir com a sequência de títulos conquistados por Cuca em 2021. Estou muito feliz de estar aqui, e agora vamos trabalhar-disse.
Crédito: MohamedacertoucontratocomoGaloatéofimde2022,compossibilidadederenovarpormaisumano-(Foto:Reprodução/Twitter

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