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futebol

Atlético-MG vende quadro digital de Victor por R$ 26 mil

O Galo obteve sua primeira venda com lucro das artes NFT, que o clube tem trabalhado para diversificar os produtos do clube...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 19:29
Crédito: A defesa de Victor em 2013 contra o Tijuana foi transformada em arte digital e arrematada por R$ 26 mil-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG teve seu primeiro sucesso com arte NFT, que são imagens digitais, criadas a partir de momentos icônicos do clube. No domingo, 30 de maio, foi encerrado o primeiro leilão de um quadro digital com a imagem da defesa de Victor, na Libertadores de 2013, contra o Tijuana, com o pé esquerdo. O quadro foi arrematado por 2 ETH (criptomoeda), que vale aproximadamente 5 mil dólares, ou R$ 26 mil. O comprador não foi revelado por cláusula de confidencialidade. Desse valor, 50% fica com o clube alvinegro. Este foi o primeiro leilão de um produto com a tecnologia NFT promovido por um clube sul-americano. O Atlético-MG está empenhado em achar novos produtos relacionados ao clube, como a tecnologia NFT, que faz muito sucesso mundo afora.

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