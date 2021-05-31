Atlético-MG vende quadro digital de Victor por R$ 26 mil

O Atlético-MG teve seu primeiro sucesso com arte NFT, que são imagens digitais, criadas a partir de momentos icônicos do clube. No domingo, 30 de maio, foi encerrado o primeiro leilão de um quadro digital com a imagem da defesa de Victor, na Libertadores de 2013, contra o Tijuana, com o pé esquerdo. O quadro foi arrematado por 2 ETH (criptomoeda), que vale aproximadamente 5 mil dólares, ou R$ 26 mil. O comprador não foi revelado por cláusula de confidencialidade. Desse valor, 50% fica com o clube alvinegro. Este foi o primeiro leilão de um produto com a tecnologia NFT promovido por um clube sul-americano. O Atlético-MG está empenhado em achar novos produtos relacionados ao clube, como a tecnologia NFT, que faz muito sucesso mundo afora.