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futebol

Atlético-MG vende o zagueiro Gabriel para o Yokohama FC por R$ 10,3 milhões

As negociações foram concluídas pelo clube mineiro que fará caixa com a saída do jogador, revelado na base alvinegra...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:26

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 13:26
Crédito: Gabriel terá sua primeira experiência internacional na carreira profissional-(Divulgação / Twitter Atletico MG
O Atlético-MG vendeu o zagueiro Gabriel, de 26 anos, ao futebol japonês. O defensor irá jogar no Yokohama FC. A negociação já estava acontecendo, tanto que Gabriel nem estava sendo relacionado para jogos do alvinegro. O valor da transação chega a R$ 10,3 milhões. A informação foi dada inicialmente pelo portal Uol e confirmada pelo L!. Gabriel, que é cria da base atleticana, abriu mão dos 20% que teria direito na transação para que o negócio pudesse ser concluído. O time mineiro já estava preparado para uma saída do jogador, pois pediu o retorno de Nathan Silva, que estava no Atlético-GO, atendendo um pedido de Cuca. O Atlético tem buscado gerar caixa, pois tem uma meta de receitas na casa dos R$ 120 milhões, prevista no orçamento 2021. Além de Gabriel, o alvinegro já negociou o meia David Terans com o Athletico-PR e o volante Léo Sena para o Spezia-ITA. A dupla não estava no elenco profissional, mas juntos, renderam R$ 15 milhões aos cofres atleticanos.

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