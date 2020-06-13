Atlético-MG vende mais de R$ 4 milhões em camisas do concurso 'Manto da Massa' em menos de 24h

Crédito: A criação do designer Flávio Markiewicz venceu mais de 1500 concorrentes e será produzido pelo clube-(Reprodução

O Manto da Massa, projeto do Atlético-MG de confeccionar uma camisa desenhada por seus torcedores, teve quase 1500 desenhos enviados e 50 mil votos únicos durante 8 dias. E logo nas primeiras horas, mais de 22 mil unidades foram comercializadas, superando R$ 4 milhões de faturamento apenas entre os sócios Galo na Veia. É a maior venda para as primeiras 24 horas de lançamento durante a pandemia entre os clubes brasileiros - e recorde entre camisas comemorativas no futebol nacional.

Além disso, o Galo na Veia também teve um aumento significativo por conta da venda antecipada exclusiva e desconto para os sócios-torcedores. Em números preliminares, saiu de pouco mais de 22 mil pessoas pré-pandemia para 26 mil – sem contar as novas adesões válidas por seis meses, condição especial para a promoção do Manto da Massa.

Todo a estruturação, implementação e execução foram realizadas pelo Grupo End to End em parceria com a Armatore Market+Science e o departamento de comunicação do Clube Atlético Mineiro.

-O projeto do Manto da Massa é um case que mostra que é fundamental que os clubes ouçam a torcida. A camisa projetada e escolhida pelos fãs era um projeto antigo dos alvinegros que o presidente Sérgio Sette Câmara resolveu atender. Os resultados foram fantásticos e não temos ainda nem 24h de venda do produto. E o melhor de tudo é que atingimos duas frentes fundamentais: a social, com a doação de metade do faturamento líquido para o combate à pandemia, e a comercial, pois conhecemos 50 mil fãs do clube e eles nos ajudarão a deixar o Galo na Veia cada vez mais desejável para o consumidor- afirma Reginaldo Diniz, CEO do Grupo End to End.E MAIS:Cuca é acusado de cobrar para escalar Guilherme e Neto Berola no time do Atlético-MGConcurso 'Manto da Massa' tem seu vencedor e Galo vai produzir a camisa escolhida em votaçãoPartiu Atlético-MG! Marrony se despede dos companheiros na ColinaAgora vai? Venda de Marrony do Vasco para o Atlético-MG se arrasta, mas está perto da confirmaçãoRoger Guedes posta mensagens de carinho para o Atlético-MG e deixa o torcedor animado com a sua voltaO projeto vencedor, com mais de 40% dos votos, foi desenhado por Flávio Markiewicz e tem no conceito elementos do escudo, mascote (Galo), o ano de fundação, lema do clube e a nova casa, a Arena MRV, a ser inaugurada.

As primeiras 92 horas de vendas (alusivas ao histórico Atlético 9 x 2 Cruzeiro de 1927) serão exclusivas aos sócios Galo na Veia ao custo de R$ 169,99. Após isso, haverá a abertura para o público geral. As camisas serão limitadas, numeradas e com tecnologia de realidade aumentada.