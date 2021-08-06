Atlético-MG vende mais 700 cadeiras cativas e fatura R$ 26 milhões

A Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, já comercializou 700 cadeiras cativas no segundo lote de vendas, lançado em 18 de junho. Esse número corresponde a um faturamento de R$26 milhões, que serão aplicados integralmente nas obras do estádio. Conforme anunciado na live de lançamento, ao atingir a marca de 1.000 unidades vendidas nesse segundo lote, um torcedor escolhido pela Massa ganhará um par de cadeiras cativas na primeira temporada na casa do Galo.

-As vendas estão sendo bastante satisfatórias, e estamos confiantes de que, em breve, teremos mais um felizardo integrante da Massa sendo presenteado pela Arena MRV- ressalta o gerente de Marketing, João Márcio Coelho Jr. O setor I, local mais central e com visão privilegiada do campo de jogo na Arena MRV, está com 93% de cadeiras comercializadas. Das 785 cadeiras do espaço, há apenas 50 unidades disponíveis. Nesse setor, que custa R$45.980, o torcedor pode colocar o seu nome na cadeira. O pagamento pode ser à vista (com 15% de desconto), parcelado em 20 vezes (com 4% de desconto) ou em 48 vezes fixas de R$957,92.A cadeira do setor II custa R$35.980, e o atleticano pode parcelar em até 72 vezes de R$499,72. O preço à vista também tem 15% de desconto. É possível ainda dividir em 20 ou 48 vezes. Neste setor, o assento é livre.