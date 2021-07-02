Atlético-MG vende mais 600 cadeiras cativas do seu estádio, a Arena MRV, e arrecada R$ 22 milhões

Crédito: Antes mesmo das obras ficarem prontas, o Galo já gera receitas com o seu estádio-(Divulgação/Arena MRV

A Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, ultrapassou, nesta sexta-feira, 2 de julho, a marca de 600 cadeiras cativas vendidas do segundo lote. Com apenas 14 dias de comercialização, foram arrecadados cerca de R$22 milhões que serão totalmente investidos na construção da Arena MRV. Esse valor é fundamental para que a obra da futura casa do Galo continue em ritmo acelerado.

Das 781 cadeiras do Setor I, há 105 cadeiras disponíveis. Já foram vendidas ou estão aguardando pagamento 676 unidades, o que representa 87% do total. Com parcelas a partir de R$499,72 no Setor II, o torcedor que adquirir uma cadeira cativa na Arena MRV poderá assistir a todos os jogos oficiais com mando do Galo por 15 anos na arquibancada oeste inferior, sem precisar adquirir ingressos, com conforto e uma excelente vista do campo.