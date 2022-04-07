Atlético-MG vence o Tolima fora de casa em sua estreia na Libertadores

O Campeão Brasileiro de 2021, Atlético-MG começou muito bem a Libertadores 2022. O Galo venceu fora de casa o Deportes Tolima por 2 a 0, gols de Tchê Tchê e Nacho Fernández, nesta quarta-feira,6 de abril, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, pela primeira rodada do Grupo D do torneio continental. A equipe mineira soube se impor, praticou um futebol mais eficiente e saiu do campo rival com os três pontos e a liderança da chave ao lado do Independiente Del Valle, que derrotou o América-MG, em Belo Horizonte, pelo mesmo placar do duelo desta noite.
O time de Antonio Mohamed teve o controle das ações quase o tempo todo e conseguiu ser eficiente na hora de marcar os gols necessários para sair com a vitória em cima do Tolima, “fantasma” do Corinthians em 2011. A equipe atleticana pode assumir a ponta isolada do seu grupo, caso vença o América-MG, na próxima quarta-feira, 13 de abril, às 21h, no Mineirão, pela segunda rodada da chave. Antes de encarar o Coelho pela Libertadores, o Galo estreia no Brasileirão no dia 10 de abril, às 16h, no Mineirão, contra o Internacional.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA DEPORTES TOLIMA 0 X 2 ATLÉTICO-MG Data: 2 de abril de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Manuel Murillo Toro, em Ibagué (COL)Árbitro: Alexis Herrera (VEN) Assistentes: Tulio Moreno e Jorge Urrego (VEN)VAR: Jose Carpio (EQU).Gols: Nacho Fernández, aos 44’-1ºT(0-1), Tchê Tchê, aos 33’-2ºT(0-2)Cartões amarelos: Rovira(TOL), Eduar Caicedo (TOL), Juan Ríos(TOL)Cartões vermelhos:
DEPORTES TOLIMA (Técnico: Hernán Torres)
Alexander Domínguez; Marulanda, José Moya, Caicedo e Junior Hernández; Juan David Ríos (Ibargüen, aos 26’-2ºT), Brayan Rovira, Lucumi (Ureña, aos 26’-2ºT), Plata, Daniel Cataño (Orozco, aos 14’-2ºT) e; Michael Rangel (Gustavo Ramírez, aos 14’-2ºT)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Mariano, Junior Alonso, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Borrero (Tchê Tchê, aos 12’-2ºT), Jair (Otávio, aos 27’-2ºT) e Nacho (Rubens, aos 27’-2ºT); Savarino (Ademir, aos 12’-2ºT), Hulk (Eduardo Sasha, aos 44’-2ºT).