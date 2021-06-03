Atlético-MG vence o Remo em Belém e encaminha vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG está muito perto de conseguir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo derrotou o Remo por 2 a 0, gols de Hyoran e Nacho Fernández, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 2 de junho. A equipe mineira se impôs no primeiro tempo, marcou dois gols e mesmo com a reação do time paraense no segundo tempo, manteve o resultado, na estreia atleticana na competição. O Galo pode perder por até um gol de diferença, que ainda seguirá para as oitavas de final do maior mata-mata do futebol nacional. Galo resolve o jogo ainda na etapa inicial O time mineiro mostrou mais qualidade e nos 45 minutos iniciais marcou os gols com Hyoran e Nacho, mostrando que era superior e tinha atletas mais decisivos. Além dos gols, o Atlético poderia ter feito mais gols e ampliado a vantagem, mas optou por administrar o jogo. Remo pressiona, mas sem sucesso O time paraense sentiu o golpe no primeiro tempo, quando levou dois gols, mas se acertou na etapa final. Tentou, pressionou, mas faltou mais qualificação do seu ataque para pelo menos reduzir o prejuízo. Todavia, é uma equipe que pode dar trabalho na Série B. Alvinegro administrou o jogo e garantiu uma ótima vantagem Se poupando em vários momentos do jogo após os gols marcados, o Galo administrou o resultado e conseguiu evitar a pressão do Remo em Belém. Foi uma grande vantagem obtida. Próximos jogos Galo e Remo voltam a se enfrentar no dia 10 de junho, às 19h, no Mineirão. Antes, no domingo, 6,o alvinegro encara o Sport-PE , na Ilha do Retiro pela segunda rodada do Brasileirão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAREMO 0 X 2 ATLÉTICO-MGData: 2 de junho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Baenão, Belém (PA)Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa(PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (ambos do PI)Cartões amarelos: Marlon(REM)Cartões vermelhos:Gols: Hyoran, aos 14’-1ºTº (0-1), Nacho, aos 46’-1ºT(0-2)
REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva, aos 34’-2ºT), Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa (Vinícius Kiss, aos 34’-2ºT), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Wallace, aos 38’-2ºT), Lucas Tocantins (Edson Carius, aos 23’-2ºT) e Renan Gorne (Dioguinho-intervalo). ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández (Jair, aos 24’-2ºT), Hyoran (Marrony, aos 6’-2ºT); Eduardo Sasha (Zaracho, aos 15’-2ºT) e Hulk (Savinho, aos 24’-2ºT).