Atlético-MG vence o Pouso Alegre e assume a liderança isolada do Campeonato Mineiro

Em um jogo de cinco gols, o Atlético-MG venceu o Pouso Alegre por 3 a 2, com gols de Sasha, duas vezes, e Fábio Gomes, para o Galo, cm Ramon Baiano marcando os tentos do Dragão, no duelo deste sábado, 26 de fevereiro, no Manduzão, na cidade do Sul de Minas, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo não teve uma postura intensa desde o início do jogo e mesmo com o placar a seu favor, se acomodou e permitiu que o Pouso Alegre reagisse, empatasse o jogo, quase conseguindo um ponto diante do alvinegro. Agora, o alvinegro está com 19 pontos, na liderança da competição, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Galo tem melhor saldo de gols e fica com a ponta da competição. Já o Pouso Alegre caminha firme para ser rebaixado. Está com apenas três pontos, na 12ª posição. Turco ousado, mas time falho​Antonio Mohamed colocou cinco atacantes no começo do jogo, tendo Ademir como o armador da equipe. Apenas Otávio e Allan eram jogadores de meio de campo. Começaram jogando Sasha, Ademir, Vargas, Ademir e Keno. O time ficou sem um organizador, o que prejudicou a performance. El Turco tentou corrigir, no fim do jogo, essa deficiência, com as entradas de Calebe e Nacho. Dedicação intensa do Pousão​O lanterna do Estadual mostrou que poderia ter uma sorte melhor no campeonato pelo jogo firme que fez contra o Galo. Os gols foram merecidos e quase conseguiu sair com a igualdade de campo. . Galo se acomodou muito e permitiu a reação do Dragão​Era nítido a baixa intensidade do Atlético no jogo, ficando “confortável” demais com o resultado a se favor. O Pouso Alegre percebeu isso e fez o jogo da sua vida na competição, quase arrancando um ponto do alvinegro. Próximos jogos​O Galo fará o clássico com o Cruzeiro, no dia 6 de março, domingo, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, às 18h, no Mineirão . O Pousão encara, no mesmo dia, só que às 10h30, em Patrocínio, o Patrocinense. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA POUSO ALEGRE 2 X 3 ATLÉTICO-MGData: 26 de fevereiro de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Manduzão, Pouso Alegre (MG)Árbitro: Marco Aurélio Fazekas Assistentes: Ricardo Junio de Santos e Augusto Magno de RamosGols: Sasha, aos 9’ do 1ºT(0-1), Ramon, aos 15’-2ºT(1-1), Sasha, aos 26’ do 2ºT(1-2), Ramon, aos 15’-2ºT(2-2), Fábio Gomes, aos 51’-2ºT(2-3) Cartões amarelos: Lucas Gonçalves (POU), Nando (POU), Vargas (ATL), Dylan (ATL), Carlinhos(ATL) Cartões vermelhos: Público: 12.113, Renda: R$ 249.798,00 POUSO ALEGRE (Técnico: Francisco Diá)