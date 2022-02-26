Atlético-MG vence o Pouso Alegre e assume a liderança isolada do Campeonato Mineiro

Em um jogo de cinco gols, o Atlético-MG venceu o Pouso Alegre por 3 a 2, com gols de Sasha, duas vezes, e Fábio Gomes, para o Galo, cm Ramon Baiano marcando os tentos do Dragão, no duelo deste sábado, 26 de fevereiro, no Manduzão, na cidade do Sul de Minas, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo não teve uma postura intensa desde o início do jogo e mesmo com o placar a seu favor, se acomodou e permitiu que o Pouso Alegre reagisse, empatasse o jogo, quase conseguindo um ponto diante do alvinegro. Agora, o alvinegro está com 19 pontos, na liderança da competição, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Galo tem melhor saldo de gols e fica com a ponta da competição. Já o Pouso Alegre caminha firme para ser rebaixado. Está com apenas três pontos, na 12ª posição. Turco ousado, mas time falhoAntonio Mohamed colocou cinco atacantes no começo do jogo, tendo Ademir como o armador da equipe. Apenas Otávio e Allan eram jogadores de meio de campo. Começaram jogando Sasha, Ademir, Vargas, Ademir e Keno. O time ficou sem um organizador, o que prejudicou a performance. El Turco tentou corrigir, no fim do jogo, essa deficiência, com as entradas de Calebe e Nacho. Dedicação intensa do PousãoO lanterna do Estadual mostrou que poderia ter uma sorte melhor no campeonato pelo jogo firme que fez contra o Galo. Os gols foram merecidos e quase conseguiu sair com a igualdade de campo. . Galo se acomodou muito e permitiu a reação do DragãoEra nítido a baixa intensidade do Atlético no jogo, ficando “confortável” demais com o resultado a se favor. O Pouso Alegre percebeu isso e fez o jogo da sua vida na competição, quase arrancando um ponto do alvinegro. Próximos jogosO Galo fará o clássico com o Cruzeiro, no dia 6 de março, domingo, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, às 18h, no Mineirão . O Pousão encara, no mesmo dia, só que às 10h30, em Patrocínio, o Patrocinense. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA POUSO ALEGRE 2 X 3 ATLÉTICO-MGData: 26 de fevereiro de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Manduzão, Pouso Alegre (MG)Árbitro: Marco Aurélio Fazekas Assistentes: Ricardo Junio de Santos e Augusto Magno de RamosGols: Sasha, aos 9’ do 1ºT(0-1), Ramon, aos 15’-2ºT(1-1), Sasha, aos 26’ do 2ºT(1-2), Ramon, aos 15’-2ºT(2-2), Fábio Gomes, aos 51’-2ºT(2-3) Cartões amarelos: Lucas Gonçalves (POU), Nando (POU), Vargas (ATL), Dylan (ATL), Carlinhos(ATL) Cartões vermelhos: Público: 12.113, Renda: R$ 249.798,00 POUSO ALEGRE (Técnico: Francisco Diá)
Cairo; Nando, Ramon Baiano, Luanderson e Carlinhos, Gledson, Lucas Rodrigues(Iago-intervalo), Lucas Gonçalves (Elivélton Foguinho-intervalo) Denner (Gabriel Pereira, aos 24’-2ºT), Eberê (João Marcos, aos 43’-2ºT) e Bruno Moraes (Lucas Reis, aos 43’-2ºT) ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson, Guga, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Otávio (Calebe, aos 42’-2ºT).; Ademir (Savarino, aos 43’-2ºT), Keno (Nacho Fernández, aos 32’-2ºT), Sasha (Fábio Gomes, aos 45’-2ºT) e Eduardo Vargas