Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG vence o Pouso Alegre e assume a liderança isolada do Campeonato Mineiro
futebol

Atlético-MG vence o Pouso Alegre e assume a liderança isolada do Campeonato Mineiro

O Galo não fez um jogo em alta rotação diante do lanterna do Estadual, permitindo que o Dragão reagisse e conseguisse empatar, mas levou os três pontos no fim do jogo...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 18:38
Em um jogo de cinco gols, o Atlético-MG venceu o Pouso Alegre por 3 a 2, com gols de Sasha, duas vezes, e Fábio Gomes, para o Galo, cm Ramon Baiano marcando os tentos do Dragão, no duelo deste sábado, 26 de fevereiro, no Manduzão, na cidade do Sul de Minas, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Galo não teve uma postura intensa desde o início do jogo e mesmo com o placar a seu favor, se acomodou e permitiu que o Pouso Alegre reagisse, empatasse o jogo, quase conseguindo um ponto diante do alvinegro. Agora, o alvinegro está com 19 pontos, na liderança da competição, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Galo tem melhor saldo de gols e fica com a ponta da competição. Já o Pouso Alegre caminha firme para ser rebaixado. Está com apenas três pontos, na 12ª posição. Turco ousado, mas time falho​Antonio Mohamed colocou cinco atacantes no começo do jogo, tendo Ademir como o armador da equipe. Apenas Otávio e Allan eram jogadores de meio de campo. Começaram jogando Sasha, Ademir, Vargas, Ademir e Keno. O time ficou sem um organizador, o que prejudicou a performance. El Turco tentou corrigir, no fim do jogo, essa deficiência, com as entradas de Calebe e Nacho. Dedicação intensa do Pousão​O lanterna do Estadual mostrou que poderia ter uma sorte melhor no campeonato pelo jogo firme que fez contra o Galo. Os gols foram merecidos e quase conseguiu sair com a igualdade de campo. . Galo se acomodou muito e permitiu a reação do Dragão​Era nítido a baixa intensidade do Atlético no jogo, ficando “confortável” demais com o resultado a se favor. O Pouso Alegre percebeu isso e fez o jogo da sua vida na competição, quase arrancando um ponto do alvinegro. Próximos jogos​O Galo fará o clássico com o Cruzeiro, no dia 6 de março, domingo, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, às 18h, no Mineirão . O Pousão encara, no mesmo dia, só que às 10h30, em Patrocínio, o Patrocinense. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA POUSO ALEGRE 2 X 3 ATLÉTICO-MGData: 26 de fevereiro de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Manduzão, Pouso Alegre (MG)Árbitro: Marco Aurélio Fazekas Assistentes: Ricardo Junio de Santos e Augusto Magno de RamosGols: Sasha, aos 9’ do 1ºT(0-1), Ramon, aos 15’-2ºT(1-1), Sasha, aos 26’ do 2ºT(1-2), Ramon, aos 15’-2ºT(2-2), Fábio Gomes, aos 51’-2ºT(2-3) Cartões amarelos: Lucas Gonçalves (POU), Nando (POU), Vargas (ATL), Dylan (ATL), Carlinhos(ATL) Cartões vermelhos: Público: 12.113, Renda: R$ 249.798,00 POUSO ALEGRE (Técnico: Francisco Diá)
Cairo; Nando, Ramon Baiano, Luanderson e Carlinhos, Gledson, Lucas Rodrigues(Iago-intervalo), Lucas Gonçalves (Elivélton Foguinho-intervalo) Denner (Gabriel Pereira, aos 24’-2ºT), Eberê (João Marcos, aos 43’-2ºT) e Bruno Moraes (Lucas Reis, aos 43’-2ºT) ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson, Guga, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Allan, Otávio (Calebe, aos 42’-2ºT).; Ademir (Savarino, aos 43’-2ºT), Keno (Nacho Fernández, aos 32’-2ºT), Sasha (Fábio Gomes, aos 45’-2ºT) e Eduardo Vargas
Crédito: OPousoAlegresededicoumuitoequaseconseguiusaircomumempatediantedoGalo-(PedroSouza/Atlético

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados