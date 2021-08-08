Atlético-MG vence o Juventude de virada e vira líder do Brasileirão

O Atlético-MG é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, gols de Hulk e Nathan Silva, com Paulinho Bóia anotando o tento gaúcho. Assim, os mineiros assumiram a ponta do campeonato, com 34 pontos, dois a mais do que o Palmeiras. O Juventude ficou com 16 pontos, permanecendo na 13ª posição. O duelo em Caxias do Sul, neste domingo, 8 de agosto, dia dos pais, pela 15ª rodada, foi a oitava rodada seguida do alvinegro na competição, seu recorde na era dos pontos corridos. A equipe mineira teve de buscar forças em campo para sair vencedor, já que começou perdendo, fez um primeiro tempo ruim mas a qualidade do seu elenco e outra boa jornada de Hulk, foram determinantes para o Galo obter mais três pontos na classificação.

Galo vai mal no primeiro tempo, Juventude abre o placar com a ajuda do VAR Assim, como no duelo diante do Bahia, o Atlético-MG foi mal na etapa inicial, com pouca criatividade e baixo volume de jogo, permitindo que os gaúchos “gostassem” do jogo. O resultado foi o gol de Paulinho Bóia, em um vacilo coletivo da defesa. O VAR teve de atuar, pois o bandeira havia marcado impedimento, mas de forma incorreta. Cuca tem de consertar mais uma vez a escalação para reagir O treinador do Galo até tentou poupar alguns titulares. Mas, o rendimento do primeiro tempo obrigou o comandante a trazer peças mais fortes ao campo e assim, fazer o Atlético reagir. Alvinegro melhora muito e Hulk faz a diferença de novo O Galo estava melhor na etapa final, pressionou muito o Juventude, criou algumas chances e poderia ter empatado antes dos 30 minutos do segundo tempo. Mas, o gol veio em boa jogada tramada por Hulk, que concluiu com perfeição. Galo vira e se torna o líder do campeonato Aos 47 minutos do segundo tempo, na raça, o Atlético vira a partida em Caxias do Sul, com Nathan Silva, dando a liderança do Brasileirão para a equipe mineira. Ousadia de Cuca sim, mas o Atlético pode ter jogos mais “tranquilos” A superioridade do Atlético sobre o Juventude era evidente. Mas, ainda há uma oscilação quando a escalação muda, para poupar os titulares. Isso precisa ser reduzido, para manter estabilidade nas partidas. Mérito de Cuca, que não se furtou de buscar o resultado e fez as mexidas certas para conseguir a oitava vitória seguida no Brasileiro. Próximos jogos O Galo tem compromisso pela Libertadores na quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, diante do River Plate, pelas quartas de final da competição sul-americana. No Brasileiro, o duelo será pela liderança diante do Palmeiras, sábado, 14 de agosto, às 19h, no Mineirão. O Juventude terá pela frente, no mesmo dia, só que às 17h, o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAJUVENTUDE 1 X 2 ATLÉTICO-MG Data: 8 de agosto de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)VAR: Wagner Reway (GO)Gols: Paulinho Boia, aos 46’-1ºT(1-0), Hulk, aos 31’-2ºT(1-1), Nathan Silva, aos 46’-2ºT(1-2)Cartões amarelos: Rafael Forster (JUV), Dylan Borrero (ATL), Allan (ATL), Jair (ATL)Cartões vermelhos: -